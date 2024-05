Senado adia votação da taxação das 'comprinhas' e expõe incômodo com Câmara

Do UOL, em Brasília.

O Senado adiou a votação do projeto de lei do Mover, que inclui a taxação das compras internacionais de até US$ 50, para a próxima terça-feira (4).

O que aconteceu

A votação estava prevista para hoje, mas foi adiada. Depois do impasse sobre a taxa, Câmara e Executivo fecharam acordo para cobrar 20% sobre as "comprinhas", em sites como Shein e AliExpress. O Senado deveria analisar o texto hoje, uma vez que a medida provisória do Mover perde a validade na sexta-feira (31).

Apesar de o adiamento expirar o prazo de votação da medida, o governo diz ter garantia jurídica de que o setor automotivo não será prejudicado. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), informou que o vencimento da medida provisória do Mover na sexta não vai prejudicar os incentivos prometidos ao setor automotivo.

Ele (Rodrigo Pacheco, presidente do Senado) teve a garantia de que esta lacuna temporal, de dias, é possível resolver.[...] Os contratos não caducarão. Os investidores podem ficar tranquilos que será suprido.

Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado

Incômodo do Senado com a Câmara

O adiamento no Senado, após um dia inteiro de negociações entre líderes da Câmara e o governo federal, expõe uma queixa da Casa. Os senadores reclamam da falta de tempo para analisar projetos.

O Congresso tem 120 dias para aprovar uma medida provisória. Mas o Senado reclama que deputados utilizam quase todo o prazo nas negociações e não sobra tempo para que os senadores modifiquem o texto, com a iminência de vencer a medida.

Pela Constituição, medidas provisórias precisam ser analisadas por uma comissão mista de deputados e senadores antes da votação em cada um dos plenários. Durante a pandemia, Câmara e Senado concordaram em dispensar a instalação dos colegiados.

Pacheco tentou retomar rito estabelecido na Constituição, mas Arthur Lira não aceitou. O presidente da Câmara afirmou que a decisão não andaria "um milímetro" na Casa.