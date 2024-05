Secretário de Saúde dos EUA diz que acordo sobre tratado de pandemias está próximo

GENEBRA (Reuters) - A principal autoridade de saúde dos Estados Unidos disse nesta quarta-feira que seria "trágico" para o mundo não realizar reformas importantes para a resposta global a pandemias e que um acordo por um tratado sobre o tema está no alcance, não havendo grandes divergências entre os negociadores.

As autoridades de saúde estão se reunindo em Genebra nesta semana para tentar concluir mais de dois anos de negociações sobre um tratado de pandemias e uma série de atualizações das Regras Internacionais de Saúde existentes. No entanto, os países não têm conseguido finalizar o tratado nesta assembleia e estão considerando uma prorrogação das discussões.

"Acredito que vamos concluir o tratado, pois seria trágico, especialmente considerando o quanto avançamos, não concluí-lo", disse o secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Xavier Becerra, a repórteres à margem da Assembleia Mundial da Saúde.

"Algo vai nos atingir. Só precisamos estar prontos e sabemos o que é necessário para estarmos prontos", disse ele, referindo-se a futuros surtos de doenças.

Embora cerca de 80% do conteúdo do acordo sobre pandemias tenha sido fechado, os tópicos controversos incluem financiamento e um sistema de compartilhamento de medicamentos e vacinas, com os países africanos pressionando fortemente por medidas para combater problemas evidenciados na pandemia da Covid-19.

No entanto, Becerra minimizou as diferenças.

"Não creio que haja hoje uma discordância substantiva sobre os elementos essenciais - é mais a forma como eles são definidos", disse ele.

Questionado se os EUA haviam feito o suficiente para garantir que o futuro sistema fosse justo, ele disse: "não há ninguém que tenha colocado mais coisas na mesa do que os Estados Unidos para conseguir um acordo. Isso atende à definição de equidade? Não tenho certeza, mas sei que estamos dando".

Um delegado dos EUA disse anteriormente que as reformas nas regras de saúde devem ser finalizadas nesta semana e que Washington apoia uma extensão de um a dois anos das negociações do tratado.

(Por Emma Farge)