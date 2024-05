Quem são os pré-candidatos a prefeito de Salvador nas Eleições 2024?

Seis nomes despontam para concorrer à Prefeitura de Salvador nas Eleições de 2024. O prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), pretende tentar a reeleição.

No campo da oposição, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), Giovani Damico (PCB), Kleber Rosa (PSOL), Eslane Paixão (UP) e Victor Marinho (PSTU) são os outros pré-candidatos.

As legendas terão até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. O primeiro turno do pleito está marcado para 6 de outubro. Em caso de necessidade de segundo turno, a votação acontecerá em 27 de outubro (último domingo do mês).

Quem pode ser candidato (em ordem alfabética)

Bruno Reis (União Brasil)

Eslane Paixão (Unidade Popular)

Geraldo Júnior (MDB)

Giovani Damico (PCB)

Kleber Rosa (PSOL)

Victor Marinho (PSTU)

Bruno Reis (União)

Bruno Reis deve tentar a reeleição no mês de outubro Imagem: Reprodução/Instagram

Atual prefeito da cidade, Bruno Reis, 47, é natural de Juazeiro e foi eleito em 2020 no primeiro turno ao superar a Major Denice (PT) e o Pastor Sargento Isidório (Avante) com 64,20% dos votos.

Professor e advogado formado pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL), Reis também e é pós-graduado em Gestão em Finanças pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e mestre em Desenvolvimento e Gestão Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Bruno foi vice-prefeito durante a gestão de ACM Neto entre 2017 e 2020, além de deputado estadual em duas oportunidades: 2010 e 2014. O político também foi secretário em pastas na capital baiana.

Reis deve ter o apoio de ao menos nove partidos na disputa pela reeleição, incluindo Republicanos, PSDB, PDT e PP para tentar ratificar a hegemonia do grupo político liderado pelo ex-prefeito ACM Neto (União).

Dois partidos desistiram das pré-candidaturas para apoiar o atual prefeito: PL e Novo. João Roma (PL) e Luciana Buck (Novo) seriam os nomes das legendas.

Eslane Paixão (Unidade Popular)

Eslane Paixão foi confirmada como pré-candidata Imagem: Reprodução/Instagram

O Unidade Popular (UP) confirmou oficialmente Eslane Paixão como pré-candidata à Prefeitura de Salvador no mês de março.

Eslane, 31, é natural de Feira de Santana. A candidata é presidente estadual do UP e militante dos movimentos popular e estudantil.

Giovana Ferreira foi a escolhida para formar a chapa. Ferreira é coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benario.

Geraldo Júnior (MDB)

Geraldo Júnior é o vice-governador de Salvador Imagem: Reprodução/Instagram

O vice-governador Geraldo Júnior, 55, é outro pré-candidato no pleito municipal. Ele é advogado, comunicador, ex-secretário municipal e ex-presidente da Câmara de vereadores da cidade.

A formação em Direito de Geraldo Júnior foi na Universidade Católica do Salvador (UCSal). Ele também é pós-graduado em Processo Civil. A trajetória profissional começou na advocacia privada.

Em 2008, Júnior disputou a primeira eleição e ficou como suplente para vereador. Três anos depois assumiu a vaga após Luizinho Sobral renunciar. Na sequência, foi eleito em 2012, 2016 e 2020. Geraldo Júnior também esteve como Presidente da Câmara de Vereadores nos últimos anos.

Geraldinho, como também é conhecido, mudou sua rota política ao ser confirmado como vice-governador na chapa de Jerônimo Rodrigues (PT).

No pleito de 2024, Geraldo deve contar com o apoio do PT, que não deverá lançar um candidato próprio em Salvador. O político também deve ser apoiado por outras legendas: Avante, Podemos, PSB, PV, PSD e PC do B.

Giovani Damico (PCB)

Giovani Damico será o candidato do PCB Imagem: Reprodução/Redes sociais

O Partido Comunista Brasileiro escolheu o nome de Giovani Damico para disputar o cargo. Ele é professor de geografia na rede estadual e mestre em ciências sociais (UFBA).

Damico já se candidatou a vereador em Salvador em 2020 e também disputou o cargo para governador em 2022.

Quem vai acompanhá-lo na chapa é Cheyenne Ayalla, que tentou ser deputada federal em 2022. Ela é estudante e militante do PCB e da União da Juventude Comunista desde 2020.

Kleber Rosa (PSOL)

Kleber Rosa vai participar do pleito Imagem: Reprodução/Instagram

Kleber Rosa, 49, é o pré-candidato do PSOL. O partido definiu seu nome em abril durante um evento realizado na Casa do Olodum, no Pelourinho.

Rosa é cientista social, ativista do movimento negro e atual coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores Públicos da Bahia (Fetrab). Ele participou da corrida eleitoral para o governo estadual.

Miralva Alves Nascimento, conhecida como Dona Mira (PSOL), foi a escolhida para compor a chapa. Ela é educadora popular e coordenadora do Movimento dos Sem-Teto na Bahia.

Com a ausência de um nome próprio do PT, Kleber Rosa aparece como possibilidade para atrair os eleitores de esquerda na capital baiana.

Victor Marinho (PSTU)

Victor Marinho foi o nome escolhido pelo PSTU Imagem: Divulgação/PSTU

No mês de abril, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado lançou a pré-candidatura de Victor Marinho.

Marinho, 26, tem formação em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Além disto, é pesquisador no Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas (Lemarx -Faced/UFBA).

Victor também participa do movimento estudantil e integra o Coletivo Rebeldia - Juventude da Revolução Socialista.