Preocupações com juros elevam rendimentos de títulos e Wall St recua

Por Johann M Cherian e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Os índices de Wall Street recuavam nesta quarta-feira, uma vez que as preocupações com o cronograma e a escala dos cortes de juros pelo Federal Reserve elevaram os rendimentos dos Treasuries e pressionavam as ações.

As megacaps Microsoft, Alphabet e Meta caíam entre 0,3% e 0,6% depois que os rendimentos dos títulos dos Estados Unidos subiram para máximas de quase quatro semanas após dados inesperadamente fortes de terça-feira sobre a confiança do consumidor.

O Dow Jones liderava as perdas, caindo para seu nível mais baixo em quase um mês, e todos os principais subsetores do S&P 500 estavam no vermelho no início das negociações.

Expectativas conflitantes sobre o tamanho e o momento dos cortes da taxa de juros têm mantido o mercado nervoso desde o início deste ano.

Operadores começaram o ano esperando cortes em março, mas a inflação persistente e os comentários mais duros das autoridades do banco central reduziram as expectativas para um corte de 25 pontos-base apenas em novembro ou dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

"O Fed está em um dilema, com números fortes de crescimento e, ainda assim, a inflação não parece estar respondendo a nada", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth Management.

O Nasdaq recuava depois de ter fechado acima da marca de 17.000 pontos pela primeira vez na terça-feira. As ações de chips, que impulsionaram os ganhos na última sessão, caíam 1,9%.

O Dow Jones caía 0,91%, a 38.500,78 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,69%, a 5.269,17 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,52%, a 16.932,01 pontos.