Polícia deflagra operação contra furtos no Rio Grande do Sul

(ANSA) - BRASÍLIA, 29 MAG - A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) a Operação Aharadak para combater furtos e saques em meio às enchentes que assolam o estado do Rio Grande do Sul.

Nove pessoas foram detidas pelos agentes da Polícia Civil com apoio da Polícia Federal no município de Eldorado do Sul, situado na região metropolitana de Porto Alegre.

Ao todo, foram cumpridas 33 ordens judiciais, incluindo mandados de prisão preventiva e busca e apreensão.

"A ordem é tolerância zero contra a criminalidade no Rio Grande do Sul. A resposta está aí, com a prisão de nove criminosos. Não vamos parar enquanto não prendermos todas as pessoas que estão se aproveitando da situação de calamidade", afirmou o secretário de Segurança Pública, Sandro Caron.

Entre os bens furtados que foram recuperados pela polícia encontram-se tratores, carros, eletrodomésticos e alimentos.

Eldorado do Sul é um dos municípios mais castigados pelas enchentes.

"Todos os bairros da cidade ficaram alagados", e mais da metade da população está desabrigada, afirmou o prefeito Ernani de Freitas Gonçalves. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.