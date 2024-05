Olympiacos bate Fiorentina na prorrogação e vence Conference

SÃO PAULO, 29 MAI (ANSA) - O Olympiacos, da Grécia, venceu a Fiorentina por 1 a 0 na prorrogação e conquistou o título da UEFA Conference League, a terceira competição na hierarquia do futebol de clubes da Europa.

A final aconteceu em jogo único nesta quarta-feira (29) no estádio Agia Sophia, em Atenas, na Grécia.

A UEFA já havia definido a sede da partida antes mesmo do início do campeonato e por coincidência uma equipe grega se classificou para o confronto decisivo.

Olympiacos e Fiorentina fizeram um jogo aberto e de boas chances para os dois lados, mas não conseguiram marcar no tempo regulamentar.

Com o 0 a 0 ao final dos 90 minutos, teve início a prorrogação em dois tempos de 15 minutos.

Quando a definição parecia encaminhada para a disputa por pênaltis, Ayoub El Kaabi marcou aos 11 minutos do segundo tempo o gol do título do Olympiacos.

A Fiorentina ainda fará mais um jogo na temporada 2023/2024: no domingo, a Viola enfrenta a Atalanta às 13h no horário de Brasília na despedida pelo Campeonato Italiano em Bérgamo.

O jogo não tem grande valor para a equipe de Florença, que já está garantida na 8ª posição e vai disputar a Conference League na temporada 2024/2025. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.