Nunes 'herda' votos de Datena e Kim se eles desistirem, diz Datafolha

Uma eventual saída de Datena (PSDB) e Kim Kataguiri (União-SP) da disputa à Prefeitura de São Paulo beneficiaria principalmente o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), mostra pesquisa Datafolha publicada hoje.

O que aconteceu

Nunes herdaria 26% dos votos de Datena e 24% dos de Kim. Entre os eleitores do apresentador, 21% votariam branco ou nulo em caso de desistência. Dentre os que declararam voto em Kim, 27% migrariam para Pablo Marçal (PRTB) e 26% anulariam ou votariam em branco.

Cenário sem os dois candidatos não é improvável. Datena já ensaiou se candidatar quatro vezes, e o PSDB é o décimo partido ao qual se filia desde 2015. Já a candidatura de Kim não tem o apoio do União Brasil, presidido em São Paulo pelo deputado estadual Milton Leite, aliado de Nunes.

Mesmo com "herança", Nunes empata com Boulos. No cenário sem Datena e Kim, o emedebista aparece com 26%, contra 24% do deputado federal. Como a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, há empate técnico.

Veja as projeções para esse cenário:

Ricardo Nunes (MDB): 26%

26% Guilherme Boulos (PSOL): 24%

24% Tabata Amaral (PSB): 9%

9% Pablo Marçal (PRTB): 9%

9% Marina Helena (Novo): 6%

6% João Pimenta (PCO): 3%

3% Altino (PSTU): 1%

1% Fernando Fantauzzi (DC): 1%

1% Ricardo Senese (UP): 0%

0% Não sabe/não respondeu: 15%

15% Nenhum/branco/nulo: 6%

Contratado pelo jornal Folha de S.Paulo, o Datafolha ouviu 1.092 eleitores paulistanos entre os dias 27 e 28 de abril. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-08145/2024.