Julgamento de Trump por fraude fiscal chega à reta final

WASHINGTON, 29 MAI (ANSA) - Após seis horas, o promotor Joshua Steinglass concluiu seus argumentos contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump no julgamento sobre o pagamento à estrela pornô Stormy Daniels. Com isso, os jurados poderão iniciar as deliberações para decidir se o republicano é culpado ou inocente.

A acusação buscou demonstrar que o empresário foi o "instigador" por trás das ações ilegais do seu antigo advogado Michael Cohen, comparando-o a um "marido que contrata um assassino para matar a sua esposa".

"Ninguém está dizendo que o réu realmente foi ao computador e digitou as faturas falsas, mas desencadeou uma cadeia de eventos que levou à falsificação dos documentos. As provas são esmagadoras", disse Steinglass.

O procurador ainda acrescentou que a principal preocupação do magnata não era sua família, como alegou a defesa, mas as eleições presidenciais. O pagamento pelo silêncio de Stormy Daniels foi efetuado poucos dias antes do pleito de 2016, apesar de o caso extraconjugal ter ocorrido em 2006.

No julgamento, o advogado Todd Blanche, defensor de Trump, defendeu que seu cliente é totalmente inocente.

Os jurados do caso em que o ex-mandatário é réu começaram a decidir se Trump é inocente ou culpado criminalmente pelo pagamento de US$ 130 mil feito para a atriz pornô.

Caso seja condenado pelo júri, formado por sete homens e cinco mulheres, Trump poderá pegar até quatro anos de prisão.

(ANSA).

