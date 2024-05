Israel controla 75% da zona de proteção ao longo da fronteira entre Gaza e Egito, diz autoridade

JERUSALÉM (Reuters) - As Forças Armadas de Israel controlam 75% do corredor Philadelphi, uma zona de proteção entre Gaza e o Egito, disse o conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, nesta quarta-feira.

"Dentro de Gaza, as IDF (Forças de Defesa de Israel) estão agora no controle de 75% do corredor Philadelphi e acredito que, com o tempo, estarão no controle de todo ele. Juntamente com os egípcios, devemos garantir que o contrabando de armas seja evitado", disse ele à emissora pública israelense Kan.

Hanegbi acrescentou que espera que os combates em Gaza continuem durante o ano de 2024, pelo menos.

(Reportagem de Maayan Lubell)