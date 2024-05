Ibovespa recua com cautela antes de feriado em dia cheio

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta quarta-feira, véspera de feriado nacional, trabalhando abaixo de 123 mil pontos pressionado pelo cenário externo desfavorável, com alta nos rendimentos dos Treasuries e queda nas bolsas norte-americanos.

Por volta das 10h50, o Ibovespa cedia 0,84%, a 122.736,17 pontos. O volume financeiro no pregão somava 2,75 bilhões de reais.

A bolsa paulista não abrirá na quinta-feira em razão do feriado de Corpus Christi, o que endossa cautela, uma vez que Wall Street funcionará normalmente e a sexta-feira trará dados de inflação relevantes nos Estados Unidos.

Em Nova York, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, cedia 0,76% nos primeiros negócios, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,5977%, de 4,542% na véspera.

No Brasil, uma agenda cheia de dados macroeconômicos ocupava as atenções, incluindo queda na taxa de desemprego para 7,5% no trimestre até abril e aumento da dívida bruta a 76% do PIB em abril, com superávit do setor público abaixo do esperado.

A pauta ainda mostrou que o IGP-M acelerou a alta para 0,89% em maio, enquanto a confiança do setor de serviços recuou novamente em maio.

"Vemos um cenário bastante desafiador no curto prazo para o mercado", afirmaram analistas do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista.

DESTAQUES

- VALE ON recuava 0,66%, com os futuros do minério de ferro recuando pela terceira sessão consecutiva na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1,11%, a 891 iuanes a tonelada, depois de cair mais de 2% na terça-feira.

- PETROBRAS PN caía 0,58%, após duas altas seguidas, mesmo com o sinal positivo dos preços do petróleo no mercado externo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista ao jornal francês Le Monde, publicada nesta quarta-feira, que não há mudança radical ou motivo de preocupação com a Petrobras e a empresa deve executar seu plano de investimento.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 1,46% e BRADESCO PN perdia 1,55%, contaminados pelo clima mais cauteloso no mercado antes do feriado na quinta-feira, quando Wall Street funcionará normalmente.

- LOJAS RENNER ON avançava 1,06% tendo no radar aprovação pela Câmara dos Deputados de projeto que estabelece uma taxação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. O Goldman Sachs também reiterou recomendação de "compra" para as ações, com preço-alvo de 20 reais.

- YDUQS ON caía 5,28%, após anunciar na véspera que a aquisição, por meio da subsidiária Estácio, do Instituto Cultural Newton Paiva por 49 milhões de reais. Analistas do Citi também cortaram a recomendação para as ações para "neutra" e reduziram o preço-alvo dos papéis de 20 para 14 reais.

- AZUL PN caía 0,42%, após divulgar que está mantendo conversas independentes com a Abra, holding controladora da Gol, para "explorar eventuais oportunidades", embora não haja ainda nenhum negócio firmado entre as empresas, além do acordo de codeshare. GOL PN perdia 3,13%.

- TELEFÔNICA BRASIL ON recuava 0,6% após confirmar que está analisando uma "potencial operação" envolvendo a operadora de banda larga Desktop, mas ressaltando que não há definição envolvendo eventual acordo. DESKTOP ON, que não faz parte do Ibovespa, subia 1,79%.

- COSAN ON mostrava decréscimo de 0,43%, em meio à repercussão do resultado do primeiro trimestre divulgado na noite da véspera, que mostrou prejuízo líquido de 192 milhões de reais, ante perda de 904 milhões de reais um ano antes.

- GRUPO MATEUS, que não está no Ibovespa, avançava 4,4% em meio à assinatura de memorando de entendimento não vinculante para negociar a aquisição do controle da rival Novo Atacarejo, que tem operações em Pernambuco e na Paraíba.

