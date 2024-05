Grupo Mateus negocia compra de controle de rede de atacarejo no Nordeste

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo varejista Mateus anunciou nesta quarta-feira que assinou memorando de entendimento não vinculante para negociar a aquisição do controle da rival Novo Atacarejo, que tem operações em Pernambuco e na Paraíba.

O valor da potencial transação não foi informado em fato relevante ao mercado. O Grupo Mateus afirmou que se uma transação for concluída terá 51% da nova empresa resultante da transação e a Novo Atacarejo o restante.

A Novo Atacarejo tem 27 lojas em Pernambuco, 2 na Paraíba e um centro de distribuição, afirmou o Grupo Mateus. O faturamento bruto em 2023 somou mais de 4,5 bilhões de reais.

"A companhia e o Novo Atacarejo possuem modelo de negócios e direcionamento estratégicos similares, com acionistas de referência com forte histórico no setor de varejo de alimentos do Brasil", afirmou o Grupo Mateus, que é assessorado pelo Itaú BBA.

(Por Alberto Alerigi Jr.)