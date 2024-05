Dólar volta a superar R$ 5,20 e Ibovespa cai com maior aversão a risco

O dólar comercial teve sólida alta e o Ibovespa caiu nesta quarta-feira (29) com o aumento da aversão a risco por causa do feriado de Corpus Christi no Brasil na quinta (30).

A moeda americana encerrou o dia cotada a R$ 5,2103 reais na venda, em alta de 1,1%. É o maior valor de fechamento desde 18 de abril, quando a divisa foi cotada a R$ 5,2508. Em maio, o dólar acumula elevação de 0,34%.

O principal índice acionário brasileiro recuou 0,87%, para 122.707,28 pontos. "Todo mundo quer passar o feriado tranquilo, sem carregar posição de Bolsa" no feriado, disse o chefe da EQI Research, Luís Moran. "Ninguém quer ficar com esse risco na mão."

Como as Bolsas americanas funcionarão na quinta (30), os investidores preferiram evitar exposições relevantes, dadas as incertezas relacionadas à política monetária dos EUA. Dados econômicos importantes que serão divulgados nos próximos dois dias podem mudar as perspectivas para a taxa de juros na maior economia do planeta. Tem pedidos semanais de auxílio-desemprego, a leitura preliminar do desempenho do PIB (Produto Interno Bruto) no primeiro trimestre e o índice de preços conhecido como PCE em inglês, a medida de inflação preferida do Fed (Federal Reserve, o banco central americano).