China enviará dois pandas gigantes para os EUA ainda este ano

Por Michael Martina

WASHINGTON (Reuters) - A China enviará dois jovens pandas gigantes para os Estados Unidos, informou o Zoológico Nacional de Washington nesta quarta-feira, meses depois que o zoológico devolveu três ursos chineses em meio ao aumento das tensões entre as duas superpotências globais.

O anúncio foi feito após o aumento do engajamento entre Washington e Pequim, que colocou os laços entre os dois países no patamar mais estável desde que as relações atingiram níveis historicamente baixos no ano passado.

O embaixador da China nos Estados Unidos, Xie Feng, disse à Reuters nesta quarta-feira que o novo acordo de cooperação sobre os pandas era "um sinal muito bom" para as relações entre os EUA e a China.

"Para aprofundar os laços de amizade entre nossos dois povos, hoje estou muito feliz em compartilhar com vocês algumas boas notícias", disse ele durante discurso no zoológico, anunciando que os dois pandas, chamados Bao Li e Qing Bao, irão para Washington.

O Zoológico Nacional de Washington disse em um comunicado que receberá os pandas até o final do ano.

"Estamos entusiasmados em anunciar que o próximo capítulo de nossa parceria de reprodução e conservação começa com a chegada de dois novos ursos, incluindo um descendente de nossa amada família de pandas, a Washington D.C.", disse Brandie Smith, diretora do Instituto Nacional de Zoologia e Conservação Smithsonian.

"Esse momento histórico é a prova de que nossa colaboração com pares chineses causou um impacto irrefutável", acrescentou.

Bao Li é um macho de dois anos de idade. Sua mãe nasceu no instituto em 2013 e seus avós, Tian e Mei Xiang, viveram no local de 2000 a 2023. Qing Bao é uma fêmea de dois anos de idade, filha de Qing Qing e de sua mãe, Jia Mei.

Assim que chegarem, os pandas ficarão em quarentena por 30 dias e depois terão mais algumas semanas para se adaptarem ao novo habitat, informou o zoológico. Ainda não foi definida uma data de estreia pública.

A saída dos três pandas do zoológico em novembro do ano passado, devido à expiração dos contratos de empréstimo, deixou o Zoo de Atlanta, na Geórgia, como o único nos Estados Unidos com pandas gigantes, e o contrato de empréstimo deve expirar no final deste ano.

O presidente chinês, Xi Jinping, deu a entender que estava aberto a enviar mais "enviados da amizade" aos EUA depois de se encontrar com o presidente norte-americano, Joe Biden, em novembro na Califórnia, onde os dois líderes concordaram em intensificar a comunicação apesar da intensificação da rivalidade geopolítica.

Os comentários de Xi levaram a Casa Branca a dizer que os EUA dariam "as boas-vindas" aos ursos.

O governo comunista da China há muito tempo usa a "diplomacia do panda" para aumentar o poder brando do país, emprestando os ursos pretos e brancos, grandes e fofos a zoológicos de vários países ao longo das décadas como embaixadores da boa vontade animal.

O anúncio de quarta-feira é um sinal claro da aprovação de Pequim quanto à estabilização dos laços com Washington.

Pequim deu dois pandas gigantes de presente aos EUA em 1972, após a histórica visita do presidente Richard Nixon ao país durante a Guerra Fria.

Desde então, outros pandas foram emprestados aos EUA para fins educacionais e de pesquisa, e os ursos têm sido sempre uma das principais atrações dos zoológicos, atraindo milhões de visitantes.

(Reportagem de Brendan O'Brien, em Chicago)