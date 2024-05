Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após NY voltar mista de feriado

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 29/05/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, após o comportamento misto de Wall Street ontem na volta de um feriado.

O índice Nikkei caiu 0,77% em Tóquio, a 38.556,87 pontos, pressionado por ações de eletrônicos e maquinário, à medida que o juro do título do governo japonês (JGB) de 10 anos renovou máxima em 12 anos com expectativas de mais aperto monetário por parte do Banco do Japão (BoJ), enquanto o Hang Seng recuou 1,83% em Hong Kong, a 18.477,01 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 1,67% em Seul, a 2.677,30 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,90% em Taiwan, a 21.662,50 pontos.

Ontem, os mercados acionários de Nova York encerraram os negócios sem direção única, na volta do feriado do Memorial Day, em meio a dúvidas persistentes sobre as chances de reduções nos juros básicos dos EUA este ano.

Na China continental, por outro lado, as bolsas ficaram levemente no azul hoje, possivelmente animadas por novas medidas de incentivo ao setor imobiliário em Xangai e outras grandes cidades chinesas. O índice Xangai Composto teve alta apenas marginal, de 0,05%, a 3.111,02 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,30%, a 1.734,14 pontos.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) também demonstrou mais otimismo em relação à China, ao elevar suas projeções de crescimento da segunda maior economia do mundo tanto para este ano quanto para o próximo.

Na Oceania, a bolsa australiana sofreu nesta quarta sua maior perda diária em mais de um mês, após dados da inflação doméstica mais fortes do que o esperado adiarem expectativas para cortes do juro local. O S&P/ASX 200 caiu 1,30% em Sydney, a 7.665,60 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires