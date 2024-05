Ações da China fecham em alta após FMI melhorar previsões sobre PIB

XANGAI (Reuters) - As ações da China encerraram em leve alta nesta quarta-feira, depois que o Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou suas previsões de crescimento econômico para o gigante asiático.

A economia da China deverá crescer 5% este ano, depois de um primeiro trimestre “forte”, disse o FMI nesta quarta-feira, elevando a sua previsão anterior de expansão de 4,6%.

As ações de tecnologia pressionaram os principais índices de Hong Kong para baixo, com os gigantes do comércio eletrônico Alibaba e Meituan caíram 3,5% e 5,3%, respectivamente.

No fechamento, o índice de Xangai teve ganho de 0,05%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,12%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,83%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,77%, a 38.556 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,83%, a 18.477 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,05%, a 3.111 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,12%, a 3.613 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,67%, a 2.677 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,90%, a 21.662 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,21%, a 3.323 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,30%, a 7.665 pontos.