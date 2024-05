Vídeo divulgado na Itália mostra ataque de Fedez a personal

MILÃO, 28 MAI (ANSA) - O vídeo do ataque ao personal trainer Cristiano Iovino, ocorrido na noite de 21 para 22 de abril em Milão, na Itália, foi divulgado nas imprensa local e mostra toda a ação dos agressores.

De acordo com as testemunhas do episódio, o rapper Fedez é uma das pessoas que sai da van preta e foi o primeiro a se aproximar do alvo. Além disso, o músico teria tentando dar alguns socos em Iovino.

Após isso, Fedez teria mandado o restante do grupo para a frente, incluindo seu guarda-costas Cristiano Rosiello, e todos começaram a intensificar as agressões.

A gravação, que está presente nos documentos da investigação, foi exibida durante o programa Zona Bianca, transmitido na Rete 4.

A confusão na via Traiano começou horas depois de um desentendimento entre Fedez e Iovino em uma casa noturna em Milão, causado muito provavelmente em razão de uma mulher que acompanha o músico.

O artista e o personal trainer, contudo, chegaram a um acordo para que não seja aberta uma denúncia. Caso o pacto for mantido até o fim de julho, as acusações de lesão corporal e agressão contra Fedez serão automaticamente retiradas. (ANSA).

