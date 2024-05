Toyota apresenta motores compactos adaptáveis a diferentes combustíveis

Por Daniel Leussink

TÓQUIO (Reuters) - A Toyota apresentou nesta terça-feira motores de próxima geração que podem ser usados em carros tão variados quanto os híbridos e os movidos a biocombustíveis, em estratégia para vender mais do que apenas veículos elétricos.

Em um evento com as pares Subaru e Mazda, a maior montadora do mundo em volume de vendas exibiu motores de 1,5 litro e 2,0 litros em desenvolvimento com tamanhos significativamente menores que os motores atuais.

"Com esses propulsores, cada uma das três empresas terá como objetivo otimizar a integração com motores, baterias e outras unidades de acionamento elétrico", disseram as três montadoras em comunicado conjunto. A Toyota possui cerca de 20% da Subaru e aproximadamente 5% da Mazda.

As três empresas afirmaram que seus esforços ajudarão a descarbonizar os motores de combustão interna, tornando-os compatíveis com fontes alternativas de combustível, como "e-fuels" e biocombustíveis. As companhias também esperam que motores mais compactos renovem o design dos veículos, permitindo capôs mais baixos.

A Toyota era amplamente considerada uma retardatária em relação aos veículos elétricos, mas a desaceleração do crescimento desses veículos fez com que ela se beneficiasse da adoção de híbridos elétricos a gasolina. A atualização de sua tecnologia de motor tradicional contra esse pano de fundo reflete um movimento semelhante na Mercedes-Benz, enquanto a BYD deve revelar uma nova tecnologia híbrida com menor consumo de combustível ainda nesta terça-feira.

A montadora japonesa disse que seu novo motor de 1,5 litro alcançará uma redução de 10% no volume e no peso em relação aos motores de 1,5 litro existentes, que são usados em carros como o compacto Yaris.

O novo motor turbo de 2,0 litros terá ganhos semelhantes em relação aos motores turbo de 2,4 litros existentes, usados em modelos maiores, como os veículos utilitários esportivos com três fileiras de assentos.

O diretor de tecnologia, Hiroki Nakajima, não quis informar quando a Toyota lançará veículos equipados com os motores.

Embora os veículos elétricos tenham se tornado mais proeminentes nos últimos anos, a Toyota tem seguido uma abordagem flexível para a neutralidade de carbono, com veículos equipados com uma variedade de tipos de motores.

A companhia vendeu cerca de 2,4 milhões de veículos de janeiro a março, dos quais quase 40% foram híbridos a gasolina. Os veículos híbridos plug-in, de célula de combustível e totalmente elétricos, juntos, representaram apenas 2,9%.

Em janeiro, o presidente Akio Toyoda disse que os veículos elétricos atingiriam uma participação no mercado automotivo global de, no máximo, 30%, com os híbridos, os veículos a célula de combustível de hidrogênio e os movidos a combustão compondo o restante.