Terceiro 'corredor humanitário' fica pronto para saída de Porto Alegre

Do UOL, São Paulo

Um terceiro corredor humanitário de acesso à saída de Porto Alegre terminou de ser construído nesta terça-feira (28).

O que aconteceu

O novo acesso tem cerca de 300 metros. Após anúncio do prefeito Sebastião Melo (MDB), o corredor começou a ser construído na sexta-feira (24) e foi entregue hoje.

O corredor é uma alternativa para agilizar o abastecimento dos serviços essenciais da cidade, explicou a prefeitura. O caminho fica entre a FIERGS (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e a rodovia BR-290, Freeway.

Uso é preferencial para veículos de emergência. Caminhões com oxigênio, água, alimentos e insumos devem ser prioridade, ''mas corredor pode ser utilizado por carros de passeio sem restrição de horário''.

O primeiro corredor foi liberado no dia 10 de maio. Uma passarela de pedestres da rodoviária foi derrubada para a construção. Como êxito da operação, o caminho foi ampliado e outros dois foram planejados.

Situação de chuvas no RS

Após um mês de chuvas no estado gaúcho, as mortes estão em 169. Enquanto isso, 53 pessoas estão desaparecidas e 806 ficaram feridas.

469 municípios foram afetados. Mais de 20% da população foi prejudicada. 581.683 ainda estão desalojados e 48.789 em abrigos.

Até às 7h desta terça (28), o nível do Guaíba era 3,70 metros. O início da cheia do Guaíba, em 3 de maio, ocorreu em consequência das chuvas desde o fim de abril e provocaram enchentes nos rios que desaguam no lago, como o Jacuí, dos Sinos, Caí e Gravataí.

123.821 ainda estão sem energia elétrica. 68.121 pontos são da concessionária CEEE Equatorial, enquanto 55.700 são da RGE Sul.