AtlasIntel: Nunes e Boulos empatam em eventual 2º turno em São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa do instituto Atlas Intel, feita em conjunto com a CNN Brasil e divulgada hoje, mostra Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) em empate técnico em um eventual segundo turno na eleição para a Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

Em um hipotético segundo turno, o atual prefeito de São Paulo teria 46% dos votos, ante 43,5% de Boulos. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente.

Nunes também empata com Tabata Amaral (PSB), mas vence Datena (PSDB). Já Boulos vence Datena e Tabata. Em um eventual embate entre Tabata e Datena, a deputada federal seria a vencedora.

Veja todas projeções para eventual segundo turno:

Ricardo Nunes x Guilherme Boulos

Ricardo Nunes (MDB): 46%

46% Guilherme Boulos (PSOL): 43,5%

43,5% Voto branco/nulo: 8,3%

8,3% Não sabe/não respondeu: 2,1%

Ricardo Nunes x Datena

Ricardo Nunes (MDB): 45,4%

45,4% Datena (PSDB): 21,4%

21,4% Voto branco/nulo: 27,2%

27,2% Não sabe: 6%

Ricardo Nunes x Tabata Amaral

Ricardo Nunes (MDB): 42,4%

42,4% Tabata Amaral (PSB): 38,3%

38,3% Voto branco/nulo: 16,9%

16,9% Não sabe: 2,4%

Guilherme Boulos x Datena

Guilherme Boulos (PSOL): 41,5%

41,5% Datena (PSDB): 27,9%

27,9% Voto branco/nulo: 26,7%

26,7% Não sabe: 3,9%

Tabata Amaral x Datena

Tabata Amaral (PSB): 39,8%

39,8% Datena (PSDB): 21,6%

21,6% Voto branco/nulo: 36,2%

36,2% Não sabe: 2,4%

Guilherme Boulos x Tabata Amaral

Guilherme Boulos (PSOL): 37,7%

37,7% Tabata Amaral (PSB) : 25,5%

: 25,5% Voto branco/nulo: 35,1%

35,1% Não sei: 1,7%

Boulos vai melhor entre mais ricos; Nunes, entre evangélicos

No cenário de primeiro turno testado pelo instituto, o deputado federal aparece isolado na liderança, com 37,2% das intenções de voto. O atual prefeito tem 20,5%, e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), cuja pré-candidatura foi anunciada na última sexta (24), tem 10,4%.

O instituto também mediu em quais segmentos os pré-candidatos são preferidos no 1º turno. Boulos vai melhor entre mulheres (40,7%), pessoas de 25 a 34 anos (51,7%), agnósticos ou ateus (51,7%), com ensino superior (49,7%), e mais ricos — com renda familiar entre R$ 5.000 e R$ 10 mil (48,4%) e acima de R$ 10 mil (45,5%).

Já Nunes pontua melhor entre homens (37,2%), de 45 a 59 anos (39,2%), evangélicos (60%), que estudaram até o ensino fundamental (21,1%), e que ganham menos — com renda familiar de R$ 2.000 a R$ 3.000 (44,7%) e entre R$ 3.000 e R$ 5.000 (39,5%).

Metodologia

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-05357/2024. Foram entrevistados 1.670 moradores da cidade de São Paulo, entre os dias 22 e 27 de maio, via recrutamento digital aleatório.

A Atlas informa que os entrevistados são recrutados durante a navegação pela internet — e são geolocalizados a partir de qualquer tipo de dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs). Em comparação com pesquisas presenciais domiciliares ou em pontos de fluxo (na rua ou pontos de ônibus, por exemplo), essa metodologia, segundo a Atlas, evita impacto psicológico da interação humana no momento da entrevista — o eleitor pode responder o questionário em anonimato, sem temer causar impressão negativa.