Confiança do consumidor dos EUA tem melhora inesperada em maio

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos melhorou inesperadamente em maio, após ter se deteriorado por três meses consecutivos, em meio ao otimismo sobre o mercado de trabalho, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira.

O Conference Board disse que seu índice de confiança do consumidor aumentou para 102,0 este mês, de 97,5 em abril em dado revisado para cima. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice cairia para 95,9 em relação aos 97,0 de abril relatados anteriormente.

"As opiniões sobre as condições atuais do mercado de trabalho melhoraram em maio, já que menos entrevistados disseram que os empregos eram 'difíceis de conseguir', o que compensou um ligeiro declínio no número de entrevistados que disseram que os empregos eram 'abundantes'", disse Dana Peterson, economista-chefe do Conference Board.

"No entanto, o índice geral de confiança permaneceu dentro da faixa relativamente estreita em que vem oscilando há mais de dois anos."

As expectativas de inflação de 12 meses dos consumidores aumentaram para 5,4%, de 5,3% em abril.

(Reportagem de Lucia Mutikani)