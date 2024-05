Com IA e zoom de 100x, Motorola Edge 50 Ultra chega ao Brasil; veja preços

A Motorola lançou em abril os três smartphones da nova linha Edge 50, em um evento para jornalistas, no México, que Tilt acompanhou com exclusividade. Até agora, estavam à venda no Brasil apenas os modelos Fusion (R$ 2.999) e Pro (R$ 3.499). Mas o irmão mais avançado acaba de chegar para completar a família: o Edge 50 Ultra, por R$ 5.999.

Já mostramos as primeiras impressões do aparelho, com destaque para as ótimas câmeras, com zoom de até 100x e estabilização óptica, e os recursos de inteligência artificial da Moto AI. Ele chega para rivalizar com o Galaxy S24 Ultra, da concorrente sul-coreana Samsung.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

O que o Edge 50 Ultra tem de bom

Como o nome sugere, é o smartphone mais poderoso da nova linha. Ele tem o mais potente sistema de câmeras já desenvolvido pela Motorola:

três câmeras traseiras: 50 MP (principal); 50 MP (ultrawide com modo macro); 64 MP (telefoto 3x zoom óptico e 100x zoom digital)

câmera de selfie: 50 MP

Zoom 50x Imagem: Marcella Duarte/UOL

1x Imagem: Marcella Duarte/UOL

A inteligência artificial ajuda na estabilização, no foco e na nitidez das imagens. Em algumas horas de uso, percebi que as fotos ficaram muito bonitas, bem contrastadas, com cores vívidas e um ótimo desfoque de fundo no caso de retratos. E o melhor é que você não precisa selecionar o modo, pois o próprio celular reconhece o tipo de cena e se ajusta para a melhor captura.

"Chamamos isso de 'point and shoot', ou seja, é só tirar o celular do bolso e bater a foto. Uma pesquisa nossa apontou que 82% das pessoas tira foto só no modo automático, então queremos entregar a melhor possível", disse Mauricio Moisés, gerente da área de câmeras da Motorola.

O efeito colateral disso tudo é um tempo levemente mais longo de processamento —demora alguns instantes entre o clique e a imagem pronta, pois o celular "empilha" fotos para um melhor resultado.

Retrato - Edge 50 Ultra Imagem: Marcella Duarte/UOL

O Edge 50 Ultra também vem com:

tela OLED 6,7'' Super HD (1220 x 2712) 144 Hz 2500 Nits

processador Snapdragon 8s Gen 3

armazenamento interno de 512 GB,

memória RAM 12 GB (+ 12 GB RAM Boost)

bateria 4.500 mAh com carregamento turbo de 125W (carregador incluso na caixa)

resistência à água e poeira IP68

vidro com proteção Gorilla Glass Victus

Sobre as cores, ele está disponível com textura de couro (vegan leather) em preto ou em laranja Peach Fuzz, a cor do ano da Pantone, ou com um diferenciado acabamento em madeira (que eu achei bonito e com toque agradável, mas há quem chame de "chão de taco").

Todos custam R$ 5.999, valor que pode ser parcelado em até 10x sem juros. Para quem puder pagar à vista, no PIX ou cartão, há um desconto de 10%, e o celular sai por R$ 5.399,10.

Cores do Edge 50 Ultra Imagem: Marcella Duarte/UOL

Moto AI nas câmeras

O lançamento da linha Edge 50 também marca a estreia da Moto AI, a inteligência artificial da empresa, que potencializa os recursos dos celulares, especialmente nas câmeras. Os modelos mais avançados, Ultra e Pro, são os que receberam mais funções, como:

Estabilização inteligente: evita tremidos nas filmagens

Rastreio de foco automático: garante vídeos mais nítidos e claros

Longa exposição: para registrar trilhas de luz noturnas, quedas de água ou movimento de estrelas

Style Sync: basicamente, você tira uma foto de um objeto (por exemplo, a roupa que está usando) e o celular cria um padrão de cores e formatos, para gerar imagens de fundo de tela e customização do celular

Action Shot (apenas no Ultra): rastreia o movimento dos objetos e ajusta a velocidade do obturador para evitar borrões; ideal para fotos de esportes, crianças ou pets

Não há recursos avançados de edição de fotos com IA, como o apagador de objetos da Samsung, que algumas pessoas podem desejar. Mas a empresa garante que essa foi uma escolha.

"Nosso processamento com inteligência artificial mexe em cores, contraste, nitidez, e outros detalhes que deixam a melhor imagem possível. Mas não queremos trazer artificialidade, por exemplo, mexer nas cores do céu", afirmou Moisés. "De qualquer forma, as pessoas podem usar filtros do Instagram ou edições do Google Photos para outros efeitos."

O Ultra e o Pro também são os primeiros smartphones a receber validação Pantone para as câmeras e o display. "Isso quer dizer que tanto as cores como os tons de pele retratados são fiéis à realidade, o que é especialmente importante em uma população diversa como a brasileira", completou o gerente.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.