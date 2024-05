Colégio Dante faz exame para Universidade de Bolonha

SÃO PAULO, 28 MAI (ANSA) - O Colégio Dante Alighieri, uma das escolas mais tradicionais de São Paulo, organizará no dia 6 de junho um vestibular para a Universidade de Bolonha, mas o projeto também envolve outras faculdades italianas.

O processo de inscrição é online e qualquer aluno que esteja cursando a segunda ou terceira série do Ensino Médio pode fazer o exame. A inscrição custa 30 euros (R$ 167) e ocorrerá a partir das 15h45 (de Brasília), na biblioteca da instituição de ensino.

A prova, que é chamada de TOLC e pode ser feita online por qualquer estudante no mundo, servirá para ingressar na tradicional Universidade de Bolonha. Uma comissão da faculdade emiliana acompanhará a realização do exame.

Os principais cursos disponíveis para os alunos são engenharia, direito, economia, literatura, ciências agrárias, farmácia, entre outros.

Desde que o Dante Alighieri passou a realizar os vestibulares de universidades italianas, em 2017, já foram 34 alunos do colégio aprovados em faculdades como Bolonha, Politécnica de Turim, Trento, Bocconi e Sapienza di Roma.

"A aprovação no TOLC abre as portas para o ingresso, além da Universidade de Bolonha, em uma das 62 universidades integrantes do consórcio. É uma possibilidade muito interessante para quem deseja fazer a graduação na Itália", explicou Angela Angoretto, Coordenadora Didática dos cursos CLeCI, Scuola Media e Liceo Scientifico do Colégio Dante Alighieri. (ANSA).

