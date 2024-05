Calendário INSS de maio: veja datas de pagamento da aposentadoria

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou as datas de pagamento dos benefícios referentes ao mês de maio. Os depósitos começam no dia 24 deste mês.

Serão pagos cerca de 39 milhões de benefícios, sendo 5,6 milhões assistenciais e 33,4 milhões previdenciários.

Consulta da data de pagamento

As datas de pagamento variam conforme o valor do benefício. Quem recebe até um salário mínimo terá datas diferentes daqueles que ganham acima do piso nacional.

Para saber a data exata, é necessário verificar o último número do cartão de benefício, ignorando o dígito verificador. Beneficiários já habituados ao calendário seguirão as datas usuais.

Adiantamento para afetados pelas chuvas no RS

Os beneficiários do Rio Grande do Sul impactados pelas enchentes receberão seus benefícios de junho antecipadamente.

De acordo com a Portaria Conjunta INSS/MPS Nº 46, de 3 de maio de 2024, os pagamentos previstos para 24 de junho serão adiantados e realizados junto com os benefícios de maio, entre 24 de maio e 7 de junho.

Calendário de pagamentos do INSS

Confira as datas de pagamento para maio:

Até 1 salário mínimo:

Final 1: 24 de maio

Final 2: 27 de maio

Final 3: 28 de maio

Final 4: 29 de maio

Final 5: 31 de maio

Final 6: 3 de junho

Final 7: 4 de junho

Final 8: 5 de junho

Final 9: 6 de junho

Final 0: 7 de junho

Acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 3 de junho

Finais 2 e 7: 4 de junho

Finais 3 e 8: 5 de junho

Finais 4 e 9: 6 de junho

Finais 5 e 0: 7 de junho

Como consultar o extrato do INSS

Os segurados podem acessar o extrato pelo aplicativo do INSS ou pelo site Meu INSS, utilizando a conta Gov.br para login.

No portal, é possível verificar o extrato de pagamento, valores a serem recebidos, datas de pagamento, além de agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços.

Benefícios oferecidos pelo INSS

Além das diversas modalidades de aposentadoria, o INSS oferece benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salário-família, salário-maternidade, pecúlio e seguro-defeso.