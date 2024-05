Bunker dos bilionários: por que famosos escolhem ilha privativa nos EUA

Jeff Bezos, fundador da Amazon, comprou sua terceira casa na ilha Indian Creek, na Flórida. O local tem sido cada vez mais o destino de personalidades bilionárias, como foi com o ex-casal Gisele Bündchen e Tom Brady e Ivanka Trump.

Por que isso tem acontecido?

O primeiro ponto é a privacidade. Embora esteja perto da ligação entre Miami e Miami Beach, o acesso é bem restrito.

Poucos imóveis no local. Apesar de ser considerado município e ter até prefeitura, o local conta apenas com cerca de 40 propriedades, o que aumenta sua privacidade. No último censo, em 2020, eram 80 moradores na cidade. Dentro, existe apenas uma rua no formato de U que passa por todas as propriedades da ilha.

Segurança é reforçada. Polícia na entrada. De acordo com reportagem do Business Insider, logo na entrada da ilha fica um quartel-general da polícia de Indian Creek. Até os documentos de motorista do Uber são examinados antes de entrar no local.

Vista privilegiada. Todas as casas na ilha, de mais de um quilômetro quadrado, possuem vista para o lago. Mas o acesso terrestre é feito apenas por uma ponte, que possui uma pista em cada sentido e seguranças armados. Pelo lago, policiais fazem patrulhas de barcos e motos aquáticas para evitar possíveis bisbilhoteiros.

Como surgiu a ilha?

Boom imobiliário impulsionou a criação da ilha. Segundo o que falou Paul George, historiador do Museu de História de Miami, para a NBC, ela foi criada por volta de 1920 devido ao boom imobiliário na cidade de Miami. Porém, a ilha só foi se tornar município em 1939, quando passou a ter sua própria força policial.

Quem mora lá?

Ricos e famosos têm casas na ilha. Jeff Bezos não é o único a ter mais de um lote do local, nomes como Julio Iglesias também já fizeram mais de uma aquisição. Ivanka Trump e Tom Brady (Gisele Bündchen se mudou após a separação), o local ainda tem nomes como o DJ David Guetta, o empresário Norman Braman e o bancário colombiano Jaime Gilinski Bacal, entre outros bilionários.

Beyoncé e Jay Z já chegaram a morar no local. O casal ocupou uma casa de 7 quartos e 8 banheiros, mas foi vendida por US$ 9,3 milhões, em 2010.

O que tem na ilha?

A parte de entretenimento, para além das casas, é bem limitada. O principal atrativo do local é um campo de golfe e a vista para o lago.