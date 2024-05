Drone é derrubado na região de Moscou, diz governador

(Reuters) - As unidades de defesa aérea da Rússia derrubaram um drone nos arredores de Moscou nesta segunda-feira, de acordo com o governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov.

Vorobyov, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, afirmou que fragmentos do drone derrubado caíram em uma casa particular perto das 21h (no horário local), em Balashikha, ao leste da capital. As pessoas dentro da casa não foram feridas.

O Ministério da Defesa da Rússia relatou que unidades de defesa aérea haviam destruído um "objeto aéreo de pequena escala".

