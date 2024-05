Erro de trader do Citigroup gerou prejuízo de US$ 48 milhões em 15 minutos

O erro de um trader fez o Citigroup perder US$ 48 milhões em apenas alguns minutos. O banco foi multado na última quarta-feira (22) em US$ 78 milhões pelas autoridades do Reino Unido pelo caso que ocorreu em 2022.

Entenda o caso

O funcionário foi montar uma operação para proteger a exposição do banco a um índice de ações. O sistema automático do banco não estava funcionando e então o funcionário precisou montar a posição de forma manual.

A intenção do trader era montar uma posição no valor de US$ 58 milhões. Mas ele errou e criou uma operação de 58 milhões de ações do índice, e não de dólares.x

Com isso, ele acabou montando uma operação de US$ 444 bilhões. Os sistemas do banco conseguiram bloquear parte da operação, mas não tudo. Cerca de US$ 1,4 bilhão em ações começaram a ser vendidas nas bolsas da Europa, diz a Bloomberg.

O trader percebeu o erro e cancelou o pedido. Mas o estrago já estava feito e a operação desequilibrou o mercado em diversos países.

Prejuízo milionário

A operação ficou no ar por cerca de 15 minutos e gerou um prejuízo de US$ 48 milhões ao banco.

As negociações foram executadas nas bolsas de 13 países. São eles: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia e Suíça.

O caso ocorreu no dia 2 de maio de 2022. O órgão regulador do Reino Unido concluiu uma investigação sobre o caso na última quarta-feira (22), após cerca de dois anos de apurações.

Após as investigações, o banco foi multado em 61,6 milhões de libras (US$ 78 milhões). As informações são da CNN.