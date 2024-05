Recém-nascida é encontrada morta dentro de mochila na Itália

VILLA SAN GIOVANNI, 26 MAI (ANSA) - Uma menina recém-nascida foi encontrada morta na manhã deste domingo (26) entre as rochas de Villa San Giovanni, na província de Reggio Calabria, perto do cais de desembarque das balsas para a Sicília, no sul da Itália.

O corpo da bebê, ainda com o cordão umbilical preso, estava dentro de um saco plástico guardado em uma mochila. A polícia abriu uma investigação para apurar o caso.

Segundo as informações preliminares, foi um pescador quem identificou a mochila, abandonada entre as rochas, na zona entre os cais de desembarque da empresa de ferry para a Sicília e o cais de Pezzo. O homem notificou imediatamente a polícia local.

O corpo da menina estava envolto em um véu dentro de um saco plástico e parece ter sido levado para o local logo depois do parto. De acordo com as autoridades, a mãe deve ser estrangeira, tendo em vista que as características da criança.

O Ministério Público e a polícia tentam entender se a menina morreu durante o parto e foi abandonada já sem vida ou se a morte ocorreu por asfixia pela forma como foi deixada na mochila.

Uma investigação por ocultação de corpo ou por homicídio foi aberta e imagens de câmaras de segurança estão sendo analisadas.

