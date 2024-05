Parte de igreja atingida pela enchente no RS desaba e fere dois voluntários

Do UOL, em São Paulo

Uma parede de uma igreja evangélica atingida pelas enchentes em Encantado (RS) desabou ontem e feriu dois voluntários, informou a Brigada Militar.

O que aconteceu

Pastor da igreja e voluntário de uma cidade próxima, Arvorezinha, se feriram no desabamento. Eles foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu e não correm risco de morte.

O religioso quebrou quatro costelas e a clavícula. Já o outro homem quebrou dentes e teve cortes na boca e na testa. Eles foram encaminhados a um hospital da região para avaliação médica.

Cidade de Encantado, no Vale do Taquari, ficou completamente ilhada no começo de maio.

Mais de 2,3 milhões de pessoas foram atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, informou a Defesa Civil do estado na tarde deste domingo (26). Desde o final de abril, morreram 169 pessoas, e outras 56 estão desaparecidas.