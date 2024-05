Eu passaria valor da herança para pagar multa a Caetano, diz filha de Olavo

Heloisa de Carvalho Martin disse que já esperava ser a única dos oitos filhos de Olavo de Carvalho a ser excluída de seu testamento. Em conversa com o UOL, ela afirmou que, se recebesse herança, passaria o dinheiro para Caetano Veloso, que ganhou na Justiça o direito de receber indenização e multa do escritor, morto em 2022, aos 74 anos.

Dívida milionária

Com a divulgação do testamento escrito por Olavo em 2018, nos Estados Unidos, e sua anexação ao inventário aberto no Brasil, a filha do primeiro casamento de Olavo, que é filiada ao PT desde maio de 2021, foi excluída da partilha das duas casas herdadas na Virginia (EUA). Heloisa diz que o principal motivo para que tenha insistido em um inventário no Brasil é a dívida de R$ 3 milhões com Caetano, que, segundo ela, legalmente ultrapassa o patrimônio de Olavo. O ex-deputado Jean Wyllys também venceu ação contra o escritor.

Sou a única que quer pagar essa dívida — resultado das multas por Olavo insistir em chamar Caetano Veloso de pedófilo, mesmo após ter sido condenado e proibido. Na hora que eu tivesse o testamento em mãos, já passaria o meu crédito para Caetano. Eles sabem que o Olavo não tem esse patrimônio.

Hoje a maior prova de que ele tem bens no Brasil é essa penhora de Caetano Veloso [que solicitou à Justiça que o dinheiro proveniente da vendas de livros de Olavo fosse penhorado para pagar a multa]. Ele tem bens no país, e precisamos saber o que está sendo feito com esse patrimônio. Ou podem alegar fraude a credores .

Essa história de jogar o testamento na mídia é uma forma de [a família] tentar convencer a Justiça brasileira a arquivar o inventário.

Dois meses depois do falecimento, a gerente do Banco do Brasil me ligou dizendo que precisava falar com algum dos familiares, mas ninguém atendia. Ela disse que a conta estava negativa, com dívida de cartão de crédito e que tinham raspado todo o dinheiro dois meses antes de ele morrer.

Desavença familiar

Heloisa de Carvalho e o pai, Olavo de Carvalho Imagem: Reprodução

O desentendimento entre Heloisa e Olavo começou em 2017, quando ele se tornou oficialmente um guru do bolsonarismo. Hoje ela diz não ter contato com nenhum dos sete irmãos e a maioria dos 20 sobrinhos — somente com uma cunhada e uma sobrinha.

Olavo moveu dois processos criminais contra mim e ainda tentou me interditar judicialmente. Por um tempo, andei com segurança armado e colete à prova de balas, de tantos ataques que eu estava sofrendo de bolsonaristas. Só cessou quando eu fui para a mídia.

Aqui no Brasil, eu tenho direito à herança, e ele tem bens aqui. Eles [irmãos] não podem me excluir da partilha aqui, já que Olavo não moveu ação de indignidade contra mim. É 50% para a viúva e os outros 50% divididos entre os outros herdeiros. Não quero nada dele para mim .

A filiação [ao PT, em 2021] ocorreu quando já estávamos em um relacionamento familiar difícil. Me filiei ao PT no dia em que tomei a primeira dose da vacina, ainda na pandemia. Foi simbólico, fiz de propósito.

Só me arrependo de ter demorado tanto tempo calada, sempre fui o guard-rail da família, se metiam em encrenca e me pediam pra resolver. Como eu me dedicava ao estudo, ao trabalho, não acompanhava nas redes, quando fui ver o que estava acontecendo na minha família já era tarde demais.

Combatente do 'bolsolavismo'

Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro em encontro da extrema direita na Embaixada do Brasil em Washington em 2019 Imagem: Alan Santos - 17.mar.2019/Presidência da República via AFP

Heloisa conta que foi abordada pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) em 2016 para coordenar a campanha em Atibaia (SP), cidade onde mora, mas nunca pretendeu se aliar ao partido ou ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi aliado do pai.

Hoje as pessoas vêm me pedir ajuda, querem saber como fazem para tirar familiares do calabouço que o Olavo de Carvalho cavou.

O meu propósito nunca foi dinheiro, se eu tivesse ficado do lado deles eu tinha ganhado muito dinheiro. Na nossa família, a única que tem diploma sou eu, poderia ter um belo cargo se eu tivesse vivido no meio dessa gente, mas eles são tudo que eu renego e combato no mundo.