Porto Alegre suspende força-tarefa de limpeza no entorno do Mercado Público

A força-tarefa de limpeza marcada para hoje (25) no entorno do Mercado Público de Porto Alegre foi suspensa por causa das novas chuvas.

O que aconteceu

As chuvas que atingiram a capital gaúcha e os novos alagamentos nesta sexta (24) provocaram a suspensão da atividade. O serviço, porém, está previsto para acontecer em outras localidades (veja a lista abaixo).

"A força-tarefa para a limpeza do entorno do Mercado Público, que estava prevista para hoje, está suspensa devido aos alagamentos causados pelas chuvas de ontem", informou a Prefeitura em publicação no seu perfil do X (antigo Twitter).

Há pressa das autoridades em recuperar o Mercado Público. O espaço histórico foi tomado pela água e a operação tem como objetivo remover a lama acumulada. A lavagem de hidrojateamento vai percorrer pisos, paredes e equipamentos.

Sacos de lixo, móveis estragados e entulhos começaram a aparecer nas ruas após a água baixar em Porto Alegre. O cenário também se estende a outras localidades do estado após as inundações.

A Prefeitura de Porto Alegre informou, em 16 de maio, que tirou 119 toneladas de entulhos das ruas. A previsão é de que a limpeza ocorra de acordo com a diminuição no nível da água.

A projeção de funcionários da prefeitura é que a situação só se regularize em um prazo de ao menos dois meses. Em áreas inundadas, o trabalho precisa aguardar que a água recue para dar início ao serviço. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, informou que a limpeza da cidade vai custar mais de R$ 100 milhões.

Locais que devem receber a operação de limpeza neste sábado:

Menino Deus

Cidade Baixa

Praia de Belas

Centro Histórico

Floresta

São Geraldo

Navegantes

Sarandi

Vila São Borja - Sarandi

Vila Minuano - Sarandi

Lami

Belém Novo

Jardim das Palmeiras - Cavalhada

Avenida Tramandaí - Ipanema

Shopping Pontal - Cristal

As equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) vão trabalhar nos trechos onde a água baixou.