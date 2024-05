Papa recebe crianças palestinas e ucranianas no Vaticano

VATICANO, 25 MAI (ANSA) - Poucas horas antes do início da "Jornada Mundial das Crianças", que começará na tarde deste sábado (25) no Estádio Olímpico, em Roma, o papa Francisco recebeu no Vaticano um grupo de crianças palestinas e ucranianas.

Os menores provenientes de países em guerra vão participar da primeira edição do evento religioso, que será encerrado no próximo domingo (26), com uma missa do Pontífice na Praça São Pedro e com o monólogo do ator italiano Roberto Benigni após a oração Regina Caeli.

Até o momento, a sala de Imprensa da Santa Sé não divulgou o conteúdo da conversa. O encontro ocorre um dia após Francisco receber um vídeo no qual é saudado por várias crianças da Faixa de Gaza, palco de um violento confronto entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

O grupo que participou da gravação faz parte da paróquia latina Sagrada Família de Gaza e desenvolveu uma faixa colorida com os dizeres em italiano e árabe: "Obrigado, papa Francisco, por estar sempre conosco". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.