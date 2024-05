Musk planeja construir supercomputador pela xAI, diz site

(Reuters) - O empresário norte-americano Elon Musk disse recentemente aos investidores que sua startup de inteligência artificial, a xAI, está planejando construir um supercomputador para alimentar a próxima versão de seu chatbot de IA Grok, informou o site The Information neste sábado, citando um relatório apresentado aos investidores.

Segundo o relatório, Musk disse que deseja que o supercomputador esteja funcionando até o outono de 2025, acrescentando que a xAI poderia fazer parceria com a Oracle para desenvolver o computador gigante.

Não foi possível contatar a xAI para comentar e a Oracle não respondeu ao pedido de comentário da Reuters.

Quando concluídos, os grupos conectados de chips -- as principais unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia -- teriam pelo menos quatro vezes o tamanho dos maiores clusters de GPU que existem hoje, informou The Information, site especializado em negócios do setor de tecnologia, citando o que Musk disse em apresentação feita a investidores em maio.

A poderosa família H100 de GPUs da Nvidia domina o mercado de chips de data center para IA, mas pode ser difícil de obter devido à alta demanda.

Musk fundou a xAI no ano passado como um desafiante da OpenAI, apoiada pela Microsoft, e do Google, da Alphabet. Musk também foi cofundador da OpenAI. No início deste ano, ele disse que o treinamento do modelo Grok 2 exigiu cerca de 20.000 GPUs Nvidia H100, acrescentando que o modelo Grok 3 e posteriores exigirão 100.000 chips Nvidia H100.

(Reportagem de Mrinmay Dey em Bangalore)