Jovem morre depois que celular carregando explodiu e gerou incêndio no AC

Um jovem de 19 anos morreu enquanto dormia após um aparelho de celular que estava carregando próximo a sua cama explodir.

O que aconteceu

João Henrique Morais de Souza dormia no quarto com a porta trancada.

O seu celular, que estava carregando, explodiu, e houve um princípio de incêndio. Os bombeiros precisaram forçar a entrada na residência para conter as chamas. O caso ocorreu na noite da quinta-feira (23), no bairro Base, em Rio Branco (AC).

Causa da morte e da explosão do celular serão investigadas pelo Polícia Civil do Acre. Entretanto, a suspeita é de que o jovem tenha morrido devido ao excesso de fumaça inalada já que não havia grandes sinais de lesões provocadas por queimaduras em seu corpo, segundo relatou o tenente Fracismar Ely Souza, do Corpo de Bombeiros do Acre, em entrevista à Rede Amazônica, afiliada da TV Globo na região.

João Henrique sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau. "É uma questão que vai ser identificada pelo médico legista, mas visualmente ali não tinha grandes sinais de carbonização. Tinha as queimaduras ali, primeiro, segundo grau, mas não tinha grandes marcas. O ambiente estava com bastante fumaça e o quarto não tinha ventilação. Ele provavelmente deve ter inalado bastante fumaça ali naquele local", declarou o tenente.

A Polícia Civil do Acre disse investigar as circunstâncias do incidente que provocou a morte do jovem. A residência foi temporariamente isolada para que a perícia colhesse evidências para determinar o que gerou a explosão do aparelho telefônico.