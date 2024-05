Itália bate Japão na Liga das Nações de vôlei masculino no Rio

SÃO PAULO, 25 MAI (ANSA) - Em partida válida pela primeira semana da Liga das Nações de vôlei masculino, a Itália venceu por 3 sets a 1 o Japão neste sábado (25), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Os italianos chegaram a perder o primeiro set para os japoneses, por 23 a 25, mas reverteram o placar com parciais 25/16, 25/17 e 25/17.

Agora, a seleção italiana enfrentará o Brasil neste domingo (26), a partir das 10h (horário local). (ANSA).

