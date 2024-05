Empresárias devem inaugurar hotel temático para atrair turistas para RS

Após lançar a marca Criamigos — de bichos de pelúcias personalizados com voz da criança, 'cordão umbilical', roupas, sapatos e outros acessórios — as empresárias Natiele Krassmann e Veronicah Sella decidiram alçar novos voos e entrar no ramo da hotelaria e entretenimento em Gramado (RS), cidade natal da empresa.

O que aconteceu

Inauguração seria adiada. O Mundo Criamigos — com hotel e oficina de entretenimento — estava previsto para ser inaugurado em duas fases: o hotel em junho e o centro de entretenimento em outubro. Com a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, num primeiro momento, as sócias sentiram que não havia clima para manter as datas.

Tudo o que aconteceu é muito triste, vimos vidas serem tiradas precocemente, famílias inteiras perderem tudo... achamos que não fazia sentido abrir as portas agora.

Veronicah Sella, sócia da Criamigos

Adiamento de um mês. No entanto, há algumas semanas, as empresárias conversaram e decidiram manter o cronograma de inauguração para abrir as portas do hotel com apenas um mês de atraso.

Fomento de negócios no Rio Grande do Sul. "É um momento triste, delicado, mas precisamos manter empregos, garantir a abertura de novas vagas e atrair turistas para o Rio Grande do Sul começar a se reerguer", Veronicah. A previsão é de que o complexo gere 180 empregos diretos.

Hotel exclusivo para a família

Quarto Unibrilho Criamigos Imagem: Divulgação

Quarto com escorregador e rede. O Hotel Criamigos terá 32 quartos temáticos para acomodar a família toda. No quarto do Unibrilho, personagem da marca, haverá escorregador. No quarto do Fernandino, outro personagem, terá rede, por exemplo.

Momento família. "Cada unidade trará uma diversão diferente para a criança curtir com a família", conta Veronicah. Todos os quartos têm pia e porta de adulto e de criança para que os pequenos se sintam os protagonistas.

O cliente é a criança. A empresária afirma que o foco do hotel é a criança. Inclusive o cardápio é preparado com o foco no gosto infantil. "Se o adulto quiser tomar um vinho, por exemplo, vai ter de pedir um cardápio para ver. O menu principal é para as crianças que também contarão com um bar de drinks sem álcool."

Pizza e panqueca de personagens. No cardápio, pratos como espaguete com almôndegas, pizza dos personagens, hambúrguer colorido e panquecas em formato de urso com calda, pudim, sorvetes e outras guloseimas. A diária média dos quartos será de R$ 1.400 para quatro pessoas.

Atividades para toda a família. A oficina da diversão, que será inaugurada em outubro, terá 20 atrações analógicas e mecânicas. As empresárias mantêm a surpresa das brincadeiras, mas disseram que uma delas é a montanha-russa com pedal. "Para funcionar, ela precisa de pedaladas. É a forma que encontramos para toda a família entrar na brincadeira", diz Veronicah.

Criamigos surgiu para resgatar brincadeira lúdica

Sócias se conheceram em uma viagem. A história da empresa começou em uma viagem que Veronicah e Natiele fizeram para uma feira em Nova York, nos EUA, e se conheceram. De lá, já saíram com um plano de negócio para criar brinquedos que levassem a criança a uma experiência afetiva, sensorial e comportamental.

Na época, já se falava muito na expansão do comércio eletrônico e se projetava, inclusive, o encolhimento do varejo físico, por isso nosso negócio não era visto com bons olhos por muitas pessoas. Nós acreditávamos tanto no que estávamos falando que seguimos e hoje colhemos bons frutos da nossa aposta .

Veronicah Sella, sócia da Criamigos

A rede foi criada em 2016. Atualmente, tem 74 lojas espalhadas pelo país — com exceção do Acre e Roraima — e atingiu o faturamento de R$ 132 milhões no ano passado. Para 2024, a previsão é de chegar a 80 unidades e R$ 150 milhões em faturamento. "Nosso foco este ano foi para a inauguração do complexo em Gramado, por isso não investimos mais na abertura de novas lojas", comenta Veronicah.

Percurso lúdico para o 'nascimento' do criamigo

CEOs da Criamigos, as empresárias Natiele Krassmann e Veronicah Sella Imagem: Divulgação

Em todas as lojas da rede é a criança quem cria o seu amigo. A oficina foi elaborada minuciosamente pelas empresárias para garantir à criança a emoção de ser a protagonista desse processo lúdico e cativante.

Primeiro ela escolhe a pelúcia que deseja levar para casa. As opções são: dinossauro, urso, cavalo, cachorro, elefante, ovelha, vaca, unicórnio, entre outros.

O segundo passo é gravar a voz. Uma frase é gravada no dispositivo de áudio que será colocado dentro do novo amiguinho, assim toda vez que acionado a criança escuta novamente a gravação. A voz pode ser da criança, dos pais, avós ou qualquer pessoa que deseja colocar uma mensagem para acompanhar sempre o novo Criamigos.

Depois, é a vez da criança deixar sua pelúcia fofinha enchendo o seu corpinho com fibra. A criação segue com a escolha do coração e com a cerimônia da vida, na qual a criança, juntamente com o pai, mãe ou responsável, dá a seu novo amiguinho todos os sentimentos e desejos mais lindos que possam imaginar. A cerimônia inclui pulos, giros e abraços. O coração, então, é colocado dentro da pelúcia, levada para tomar vacina.

Criança pode escolher roupas e acessórios. Em poucos minutos ele volta para o colo da criança para receber roupas, sapatos e outros acessórios que ela escolher. Ao final, é preenchida sua certidão de nascimento e ela recebe o cordão umbilical para eternizar este momento mágico em sua casinha.

Franquia custa a partir de R$ 350 mil. O investimento para abrir uma oficina da Criamigos vai de R$ 350 mil a R$ 420 mil, dependendo do tamanho da loja. O faturamento médio mensal é de R$ 100 mil, o lucro médio mensal é de 10% e o prazo de retorno de investimento é a partir de 18 meses.