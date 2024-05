Eleição de Guarulhos vira palco de disputa entre Bolsonaro e Valdemar no PL

Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, ambos do PL, estão em lados opostos na disputa pela Prefeitura de Guarulhos nas eleições de 2024. Enquanto o ex-presidente se aliou ao deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), o chefe do Partido Liberal apoia Lucas Sanches, vereador pela legenda em Guarulhos.

O que aconteceu

Wilson tem apoio de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas (Republicanos). O deputado estadual é líder de governo na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e exalta a linha 19-Celeste do metrô, o Hospital da Mulher e outras projetos do governador em Guarulhos, nas redes sociais. "Estou aberto ao diálogo com todos, inclusive com o Valdemar", afirmou ele ao UOL.

Sanches postou fotos com Valdemar e com Flávio Bolsonaro. O filho do ex-presidente é senador pelo PL. Demonstrar proximidade com Flávio é um dos trunfos de Sanches para se viabilizar como nome da direita em Guarulhos. Ao contrário de Wilson, o vereador critica a saúde e outras áreas da atual gestão nas redes.

Prefeito de Guarulhos, Guti apoia Wilson. Ele foi eleito pelo PSB em 2016, reeleito pelo PSD em 2020 e não pode disputar em 2024. Um levantamento feito em fevereiro pelo Paraná Pesquisas apontou que 48% dos guarulhenses o desaprovam, 47,8% o aprovam e 4,3% não sabem ou não opinaram. A margem de erro é 3,5 pontos percentuais.

Wilson e Sanches não lideram pesquisa. Em um dos cenários, Wilson tem 20,4% das intenções, e Sanches, 9,4%. Em outro, com candidatos diferentes, Wilson aparece com 16%, e Sanches, com 11,3%. Nos dois casos, Elói Pietá (PSB) lidera, com 28,4% e 35,6%, respectivamente. Ele governou a cidade pelo PT entre 2001 e 2008.

Sanches acredita que apoio de Bolsonaro ainda pode vir. Ele confia na boa posição que ocupa na pesquisa e numa resolução publicada por Valdemar que impede que membros do PL apoiem candidatos de outras legendas nas cidades em que o partido tiver candidato —o que inviabilizaria a dobradinha entre Wilson e Bolsonaro.

Ex-reduto da esquerda, Guarulhos está rachada em relação a Lula (PT). Hoje, 50,6% dos guarulhenses desaprovam a gestão do atual presidente —contra 47% que aprovam. Entre 1997 e 2016, a cidade teve uma sequência de administrações lideradas por partidos como PT e PDT.

Eleição de Wilson beneficiaria aliado de Tarcísio. Primeiro na lista de suplentes do Republicanos, Danilo Campetti foi segurança e assessor do atual governador durante a campanha. Ele ocuparia a vaga do colega de partido na Alesp caso Wilson seja eleito.

Campetti é policial federal. Ele foi alvo de uma denúncia na Justiça Eleitoral por ter usado arma e distintivo oficiais em um tiroteio ocorrido durante visita do então candidato a Paraisópolis. É vedado empregar policial federal em horário de expediente para veneficiar candidato. O caso foi encerrado em outubro do ano passado, porque o agente estava de folga no dia do tiroteio.

Racha na capital

Pablo Marçal (PRTB) ameaça apoio de bolsonaristas a Ricardo Nunes (MDB). No grupo, há desconforto com a aposta do ex-presidente no atual prefeito de São Paulo e simpatia por Marçal, que é influenciador e apresenta bom desempenho em pesquisas internas. "Nunes precisa ser esperto", disse um bolsonarista à reportagem.

Nomes próximos afirmam que Bolsonaro segue com Nunes. "Aliança super-sólida", disse um ex-ministro sobre o apoio. Outro ex-ministro consultado pela reportagem confirmou a posição e disse que há bolsonaristas que hoje chantageiam Nunes em troca de cargos e verbas. Os dois preferiram não se identificar.

No Datafolha, Nunes lidera empatado com Guilherme Boulos (PSOL). Os dois têm cerca de 30% das intenções de voto. O principal fator para bolsonaristas apoiarem a reeleição de Nunes é o fato de Boulos ter Lula como padrinho de sua candidatura. O presidente indicou a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) para vice de Boulos.

Eleição tem outras histórias em aberto. Com 8% no Datafolha de março, Tabata Amaral (PSB) negocia vaga de vice com o PSDB. O apresentador José Luiz Datena era um dos mais cotados, mas anunciou sua candidatura na última semana. Já Kim Kataguiri ainda tenta ser o nome do União Brasil na disputa.

O que dizem os envolvidos

O que eu quero para essa cidade? O [que há] de melhor para vocês, está ok? Então, desejo aqui ao nosso colega xerife boa sorte

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente, em vídeo divulgado no Instagram

É legítimo que o PL tenha pré-candidato à Prefeitura de Guarulhos e cabe ao partido entender seus posicionamentos. Nosso trabalho é propositivo e não visa a desconstrução de ninguém. A decisão sobre concorrer ou não é uma prerrogativa do PL, assim como é um direito do Bolsonaro escolher me apoiar na disputa

Jorge Wilson (Republicanos), deputado estadual

Nossa pré-candidatura à Prefeitura de Guarulhos é a que representa, de fato, a direita na cidade, a renovação e a verdadeira oposição ao governo atual. Também é a pré-candidatura que pode impedir a volta do PT e da esquerda ao poder municipal

Lucas Sanches (PL), vereador em Guarulhos