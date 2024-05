Vendedora e estudante de direito: quem é a jovem atacada com ácido no PR

A irmã da jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, 23, que foi atingida por ácido, disse que a irmã nunca relatou nenhum tipo de ameaça.

Minha mãe está com ela no hospital e, nesse momento, a única coisa que quero é a melhora da minha irmã. Que ela se recupere logo, o mais rápido possível, nas nunca soubemos de ameaças, Gabriela Ferreira.

Segundo Gabriela, a irmã está estável no hospital, mas segue entubada.

"Atenciosa e alegre"

A reportagem conversou com funcionários da academia que Isabelly frequenta. Segundo apurado, a jovem mantém uma rotina de treinos há mais de dois anos no espaço. Ela aproveita a hora do almoço no trabalho para fazer atividade física. Um trajeto de pouco mais de dois quilômetros.

Ela sempre chega entre 13h10 a 13h20 e cumprimenta todos aqui dentro. Uma menina super educada, atenciosa e alegre. Muito dedicada, focada nos treinos. Nunca teve nenhum tipo de conflito com ninguém aqui dentro, nunca vimos nada semelhante. Isso que aconteceu com ela assustou a gente. Nunca vimos nada que desabonasse o caráter dela. Uma ótima menina, disse a funcionária Joyce Ramos ao UOL.

De vendedora a estudante de direito

Apesar da pouca idade, Isabelly sempre buscou a independência fora de casa. Ela trabalhava em uma sapataria até o meio do ano passado, quando saiu para assumir o cargo de vendedora em uma boutique de roupas no centro da cidade. A dedicação se tornou a marca registrada da funcionária, que inclusive começou a cursar direito esse ano.

Não tem quem não goste dela. É uma menina super profissional, sempre trabalhou com muito profissionalismo, atendendo as clientes da melhor forma, todo mundo gosta dela como pessoa, sabe? Ninguém tem nada a dizer contra ela, uma mulher maravilhosa, corre atrás dos sonhos dela, começou a fazer direito agora. Muito esforçada e dedicada, Laís de Araújo Soares, empresária.

O caso comoveu os colegas de trabalho de Isabelly. Segundo a proprietária da loja, as pessoas estão assustadas com tamanha crueldade.

"Foi cruel e um susto pra gente. Ela nunca deixou transparecer nada, nem que estivesse sendo perseguida ou sofrendo qualquer tipo de ameaça. Para todo mundo foi uma surpresa, imagino que até pra ela, né?", afirmou Laís ao UOL.

Ajuda para tratamento

A notícia de que Isabelly havia sido atacada se espalhou rapidamente pela cidade e logo amigos resolveram fazer uma vaquinha online para ajudar no tratamento e recuperação. Laís começou a divulgar depois que a mãe da vítima autorizou a ajuda.

A iniciativa foi minha, mas sempre em apoio com a mãe dela, verificando quais são as necessidades da família e da Isabelly, por isso que a gente fez a vaquinha para arrecadar esses fundos para contribuir na recuperação da Isa, Laís de Araújo Soares, empresária.

O que aconteceu

Imagens de câmera de segurança mostram ação em rua movimentada. A vítima —identificada pelo nome de Isabelly Ferreira— foi socorrida por outras pessoas que passavam pelo local e levada a um pronto-socorro. Ela foi intubada com ferimentos no rosto, no peito e na boca, indicando a provável ingestão do líquido.

Agentes da Polícia Militar foram acionados para comparecer no hospital. No local, os militares conversaram apenas com enfermeiros, já que a vítima estava impossibilitada de relatar o que aconteceu.

A suposta autora do ataque com ácido foi presa. Mulher estava escondida em matagal desde o dia do crime. A Polícia Militar disse que ela foi encontrada após pedir socorro no pátio de um hotel do município e apresentou uma história incoerente, contando aos militares que era perseguida por homens, informou o relatório policial.

Suspeita confessou o ataque, segundo PM. Ela confirmou a autoria ao ser questionada pelos policiais, segundo o relatório do 2º BPM.

Ataque foi causado por ciúmes, afirmou a suspeita. Segundo o relatório da polícia, a mulher contou que atacou Isabelly porque ela teria se relacionado com um ex-namorado dela.

Suspeita disse aos policiais que substância jogada na vítima era mistura de soda cáustica com água. Uma calça que teria sido usada no momento do crime foi apreendida, assim como um celular.

Uma peruca que teria sido usada pela suspeita no ataque foi jogada fora, disse a mulher à PM. O apetrecho não foi encontrado pelos policiais até o meio desta manhã.

Vítima está intubada e em estado grave. Ela segue internada no Hospital Universitário de Londrina, informou a família.

Mulher também confessou crime à Polícia Civil. Ao UOL, o órgão informou que um mandado de prisão contra ela foi expedido e cumprido nesta manhã.

Quimicamente, a soda cáustica (hidróxido de sódio) que a mulher alegou ter jogado na vítima é uma base, não um ácido. Apesar disso, a polícia ainda se refere oficialmente ao caso como um "ataque a ácido", termo que continua sendo usado pelo UOL. Diligências ainda são feitas pela PCPR.

Polícia divulgou vídeo de pessoa suspeita de atacar Isabelly