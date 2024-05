Diretor iraniano Mohammad Rasoulof, que fugiu de seu país, recebe Prêmio Especial do Júri em Cannes

O cineasta iraniano Mohammad Rasoulof, de 51 anos, que fugiu de seu país, recebeu neste sábado em Cannes um Prêmio Especial do Júri por seu filme "The Seed of the Sacred Fig".

O prêmio representa um símbolo de apoio aos artistas iranianos vítimas da repressão e uma consagração para um diretor que lutou contra a censura durante décadas. Ele optou pelo exílio no início do mês, após ser condenado pelo regime islâmico a uma pena de cinco anos de prisão sem direito a condicional e a receber chibatadas.

"A situação é grave em muitos lugares do mundo, mas quero dizer simplesmente a vocês que atualmente o povo iraniano é refém do regime", declarou Rasoulof.

"Estou muito triste, profundamente triste com a catástrofe que o meu povo vive todos os dias", acrescentou.

O filme, que foi recebido com aplausos de vários minutos em sua estreia em Cannes, é uma acusação contra o regime dos aiatolás.

"Meus pensamentos vão para todos os membros da minha equipe (de filmagem) que não estão aqui hoje para comemorar", acrescentou.

fbe-jz/es/js/fp

© Agence France-Presse