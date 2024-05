Bombardeio ucraniano mata duas pessoas em cidade russa próxima da fronteira

Um bombardeio ucraniano matou duas pessoas neste sábado em uma cidade russa próxima da fronteira entre os dois países, informou o governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.

"As Forças Armadas ucranianas dispararam com um lança-foguetes contra o assentamento de Oktiabrski. Para meu grande pesar, duas pessoas morreram: um homem e uma mulher", escreveu Gladkov no Telegram.

Segundo informações preliminares, 10 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de 8 anos, acrescentou.

O ataque incendiou uma residência e provocou danos em 21 casas, um prédio de apartamentos e 23 carros, disse o governador.

A Ucrânia bombardeia com frequência zonas russas na fronteira com a região de Kharkiv, que enfrenta desde 10 de maio uma ofensiva terrestre russa.

