Ao lado de pré-candidato do PT, Lula diz: 'Já fizemos muitos comícios aqui'

O deputado federal Alencar Santana (PT-SP), pré-candidato à Prefeitura de Guarulhos (SP), teve um lugar de destaque durante evento com o presidente Lula hoje no município da Grande São Paulo.

O que aconteceu

Alencar Santana ganhou acenos durante evento oficial do governo federal. O parlamentar foi o primeiro integrante do grupo político que acompanhava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a discursar. Na plateia, militantes usavam camisetas em referência ao deputado.

Lula agradeceu o pré-candidato de Guarulhos, mas sem pedir votos. O presidente afirmou que Alencar Santana "telefonava sempre", pedindo a ele que fosse a Guarulhos inaugurar o trevo da rodovia. Pedir votos é vedado pela legislação antes do início oficial da campanha.

"Aqui, nós fizemos muito comício para eleger prefeitos do PT nessa cidade aqui." Lula lembrou de eleições anteriores. "Eu acho que Guarulhos é uma cidade que eu vim várias vezes, mesmo. Só aqui no bairro do Pimenta, eu devo ter feito uns quatro comícios", afirmou.

Santana ganhou um afago também do ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL). "Tem sido um guerreiro em defesa dessa obra, em defesa do governo do presidente Lula e em defesa do crescimento da cidade de Guarulhos", disse. Parlamentar é um dos 20 vice-líderes do governo na Câmara.

Santana acena a vereadores. No discurso, o deputado cumprimentou nominalmente cinco vereadores. Dirigiu-se ainda aos "demais companheiros pré-candidatos" e lideranças que estavam no local.

Pedido de votos para Boulos virou polêmica

No ato de 1º de maio, Lula foi acusado por adversários de romper a lei eleitoral. Durante um ato pelo Dia do Trabalhador, em São Paulo, Lula pediu votos para o pré-candidato à prefeitura da capital paulista Guilherme Boulos (PSOL).

E eu vou fazer um apelo, cada pessoa que votou no Lula, em 1989, em 1994, em 1998, em 2006, em 2010 e em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo.

Lula, no dia 1º de maio, em São Paulo

Vídeo com pedido de votos para Boulos foi apagado. O ato havia sido transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que retirou a gravação de seu canal oficial no YouTube no mesmo dia do evento organizado por centrais sindicais.