Jovem atingida com ácido: mãe pede orações e faz vaquinha para tratamento

A mãe da jovem Isabelly Moro, 23, que foi atingida com ácido no meio da rua, no centro de Jacarezinho, na região norte do Paraná, pediu orações para a filha e fez uma vaquinha para custear o tratamento.

O que aconteceu

Regiane Ferreira afirmou que a família está em oração pela recuperação da filha. A mãe conversou com o UOL e informou que Isabelly está entubada no Hospital Universitário de Londrina. "A boca dela está muito inchada, mas está sendo cuidada e medicada", contou. O seu estado de saúde é considerado grave.

Ela decidiu criar uma vaquinha online para apoiar a recuperação jovem. "Como todos sabem, infelizmente estamos passando por um momento difícil relacionado a Isa, estamos em oração pela sua recuperação completa", diz texto publicado pela mãe em rede social.

Mais de 190 pessoas já ajudaram. Doações ultrapassam R$ 7 mil.

A mãe esclareceu que essa é a única vaquinha verdadeira. "Também estou muito triste com uma coisa, estão fazendo fakes da minha filha nas redes sociais", lamentou.

Regiane não quis comentar mais detalhes do caso. "Isso é o máximo que posso te informar", disse.

Polícia divulgou vídeo de pessoa suspeita de atacar Isabelly

A Polícia Civil do Paraná divulgou imagens da pessoa suspeita de atacar a jovem. Crime ocorreu na quarta-feira (22).

Vídeo mostra a pessoa caminhando em uma rua, carregando uma sacola, por volta das 13h06 da quarta-feira. É possível perceber que usava uma peruca loira e um boné. Não há informações se é um homem ou uma mulher na gravação.

Além da peruca, a pessoa que aparece nas imagens usa blusa e calça preta. A polícia não informou se o local é próximo ao endereço do ataque.

A vítima voltava da academia quando uma pessoa jogou ácido contra ela. Após o ocorrido, a mulher pediu ajuda a populares que a encaminharam ao hospital. A vítima teve queimaduras no rosto, no peito e na boca. Ela foi intubada, indicando a provável ingestão do líquido.

A polícia pede a colaboração da população para a identificação de quem jogou o ácido. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da Polícia Civil do Paraná, 181, do Disque-Denúncia ou no (43) 3511-0600 diretamente à equipe de investigação.

Caso está sendo investigado. "Testemunhas estão sendo ouvidas, imagens estão sendo analisadas e demais diligências sendo realizadas a fim de esclarecer os fatos", informou a corporação.

O caso

Imagens de câmera de segurança mostram ação em rua movimentada. A vítima —identificada pelo nome de Isabelly Ferreira— foi socorrida por outras pessoas que passavam pelo local e levada a um pronto-socorro.

Agentes da Polícia Militar foram acionados para comparecer no hospital. No local, os militares conversaram apenas com enfermeiros, já que a vítima estava impossibilitada de relatar o que aconteceu.

Militares também foram até a avenida Getúlio Vargas, local do ataque. Eles colheram imagens da câmera de segurança, recolheram copo e sacola, supostamente utilizados na ação, e encaminharam para a delegacia da Polícia Civil.

Pessoa estava disfarçado com peruca loira. A delegada Caroline Fernandes, responsável pelas investigações, disse que a pessoa que aparece nas imagens jogando a substância no rosto de Isabelly usava roupa preta e peruca loira.

Na data de ontem, por volta das 13h10, na Alameda Casa Maria, no centro da cidade, uma pessoa disfarçada, usando uma peruca loira, com roupa preta, foi encontro da vítima, Isabelly Ferreira, e arremessou contra a sua face, a sua boca, alguma substância corrosiva, que lhe causou ferimento grave.

Caroline Fernandes, delegada