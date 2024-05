Ibovespa tem semana negativa com receios sobre juros nos EUA

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em baixa nesta sexta-feira, ampliando o desempenho negativo na semana, em meio a receios de que o Federal Reserve possa postergar ainda mais o primeiro corte de juros na maior economia do mundo, enquanto Azul foi destaque de alta no dia após acordo de codeshare com a Gol.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,34%, a 124.305,57 pontos, completando seis pregões seguidos de queda. Na máxima do dia, chegou a 125.257,27 pontos. Na mínima, marcou 124.259,33 pontos. Na semana, perdeu 3%.

Investidores continuam debatendo sobre o início do ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos, que por ora segue esperado para setembro, mas com dados recentes e declarações cautelosas de autoridades do banco central norte-americano corroborando um cenário de taxas altas por mais tempo.

De acordo com o economista Michael Gapen, do Bank of America, o discurso recente (de autoridades) do Fed e a ata da última decisão de juros do Fed deixam claro que as surpresas de alta da inflação este ano, juntamente com uma atividade sólida, deverão tirar da mesa, por agora, os cortes nas taxas.

Em relatório enviado a clientes nesta sexta-feira, ele ainda ponderou que também parece haver um forte consenso de que a política se encontra em território restritivo e, portanto, provavelmente também não serão necessários aumentos.

"Numa análise prospectiva, os cortes nas taxas poderão ser desencadeados pelo abrandamento da inflação ou por uma deterioração acentuada da atividade. Por outro lado, os aumentos provavelmente só entrarão em jogo se a inflação - ou as expectativas de inflação - aumentarem consideravelmente."

Apesar das incertezas ainda presentes, o mercado acionário brasileiro acumula em maio entrada líquida de capital externo, de 1,87 bilhão de reais até o dia 22, mas ainda tem saldo negativo no acumulado do ano, de 31,1 bilhões, em dados que excluem ofertas de ações.

Em Wall Street, a sexta-feira foi positiva, com o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, terminando o dia em alta de 0,7%. O rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,4669% no final da tarde, de 4,475% na encerramento da véspera.

Em paralelo, no Brasil, preocupações fiscais continuam minando uma recuperação das ações no Brasil.

De acordo com o economista-chefe da Azimut Brasil, Gino Olivares, a trajetória do gasto público não afeta apenas a demanda agregada (quanto maior o gasto público, maior a demanda agregada), mas também é um dos determinantes da taxa de juros neutra (quanto maior o gasto pública, maior será essa taxa).

"Isso não impossibilita que a política monetária atinja seu objetivo de colocar a inflação na meta; mas eleva significativamente os custos de fazê-lo", afirmou em comentário enviado a clientes.

"Adicionalmente, um governo gastador costuma ter menos interesse em indicar banqueiros centrais dispostos a fazer esse maior esforço necessário para levar a inflação para a meta. Não é por outro motivo que as expectativas de inflação dos próximos anos passaram a se deslocar ainda mais das metas estabelecidas."

DESTAQUES

- AZUL PN disparou 5,18%, após anunciar um acordo de codeshare com a Gol que englobará mais de 150 destinos operados pelas duas companhias aéreas. As rotas envolvidas serão aquelas operadas por uma das companhias e não pela outra. GOL PN, que não faz parte do Ibovespa e está em recuperação judicial nos Estados Unidos, saltou 11,9%.

- PETROBRAS PN cedeu 0,54%, tendo no radar que o conselho de administração da petrolífera aprovou nesta sexta-feira Magda Chambriard como nova presidente-executiva e integrante do colegiado de conselheiros da estatal. Chambriard, que tomou posse logo em seguida, recebeu de Lula a missão de acelerar investimentos no comando da estatal, para que a petrolífera seja a principal indutora de emprego e renda no país.

- VALE ON avançou 0,05%, mesmo com queda dos futuros do minério de ferro na China, onde contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou com queda de 0,44%. Na semana, porém, subiu 2,6%. No setor, CSN ON valorizou-se 2,4% na sessão e GERDAU PN ganhou 1,46%, mas USIMINAS PNA caiu 1,25%. Analista do Bank of America elevaram a recomendação de Gerdau para "compra" e cortaram a de Usiminas para "neutra", enquanto reiteraram "underperfom" para CSN.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,96%, enquanto BRADESCO PN fechou com acréscimo de 0,7%.

- MAGAZINE LUIZA ON recuou 7,04%, engatando a quinta sessão consecutiva de queda. No começo da semana, o Citi cortou o preço-alvo das ações de 2,50 reais para 1,80 real e reiterou recomendação "neutra/alto risco". Apesar de ver vendas melhores em lojas físicas e melhora na rentabilidade, os analistas cortaram previsão das vendas online, bem como de lucro, citando despesas financeiras persistentes entre as razões.