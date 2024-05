Ex-policial diz que matou delegado aposentado em MG por mágoa de 18 anos

Do UOL, em São Paulo

O suspeito de matar o ex-delegado Hudson Maldonado em Sete Lagoas na última quarta-feira (22) disse que não tinha a intenção de matar o idoso e que agiu para vingar um processo disciplinar movido contra ele em 2006.

O que aconteceu

Rodrigo Cesar Barbosa disse que foi prejudicado por Maldonado em uma ação em que o ex-delegado atuou como advogado. Segundo o suspeito, o objetivo era se vingar do idoso, mas sem matá-lo.

O suspeito se entregou na manhã desta sexta-feira (24). O homem ficou três dias escondido em um matagal.

Motivação de crime foi vingança. Há 18 anos, Maldonado integrou uma investigação que identificou má conduta e corrupção de Barbosa. O processo levou a expulsão do policial, que recorreu inúmeras vezes a decisão.

Última derrota na Justiça se deu uma semana antes do assassinato, disse delegada. Em coletiva de imprensa, Fernanda Mara de Assis Costa, que realiza as diligências, comentou que o homem tomou a decisão de se vingar após ser derrotado nas instâncias da Justiça — a última delas, que antecedeu o crime, no STJ (Supremo Tribunal de Justiça).

Polícia investiga premeditação do crime. Ainda segundo a delegada, o suspeito disse que não tinha a intenção de matar o homem, apenas de agredi-lo, e que se arrependeu do que fez.

"Ele disse que não queria ter matado a vítima. Na verdade, ele queria agredir a vítima. Mas acabou que ele foi tomado pela emoção e usou o combustível foi muito além do que ele imaginava do que ia ser", disse a delegada sobre o depoimento do suspeito.

O crime

Suspeito escondeu galão de combustível em terreno ao lado da casa da vítima. Segundo ele, a intenção era provocar um incêndio para chamar atenção dos moradores e conseguir entrar na casa e acessar o ex-delegado.

Faca era para coagir. Em seu depoimento, o ex-policial disse que o uso da faca era para fazer a cuidadora do idoso de refém. O laudo da necrópsia vai apontar o esfaqueamento e a causa exata da morte.

O ex-policial será indicado por homicídio por motivo torpe. A delegada disse que o suspeito não apresentou advogado, com isso o UOL não conseguiu identificar a defesa de Rodrigo Cesar Barbosa. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

Ex-delegado, advogado e professor

Hudson Maldonado integrou a Polícia Civil de Minas Gerais. O ex-delegado era, também, advogado e professor universitário. Maldonado tinha pós-graduação em Ciências Penais e Administração pela UFMG e Criminologia pela PUC-MG.

Um dos filhos de Maldonado é delegado no Distrito Federal. Hudson Maldonado Filho atua na Polícia Civil em Sobradinho.