Economia da Alemanha cresceu 0,2% no 1º trimestre, confirma escritório de estatísticas

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A economia da Alemanha cresceu 0,2% nos primeiros três meses de 2024, informou o escritório de estatísticas nesta sexta-feira, confirmando dados preliminares.

"Depois que o PIB caiu no final de 2023, a economia alemã começou 2024 com crescimento positivo", disse Ruth Brand, presidente do escritório de estatísticas.

Apesar da queda da inflação, o consumo das famílias não se recuperou no primeiro trimestre, recuando 0,4% em relação ao trimestre anterior. Os gastos do governo também foram 0,4% menores do que no trimestre anterior, mostraram os dados.

Após um fraco segundo semestre de 2023, o investimento em construção aumentou significativamente em 2,7% no trimestre, enquanto o investimento em máquinas e equipamentos caiu 0,2%.

Contribuições positivas também vieram do comércio exterior. No primeiro trimestre, as exportações de bens e serviços aumentaram 1,1% em comparação com o trimestre anterior.

(Reportagem de Maria Martinez)