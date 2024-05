Golpistas usam vídeos falsos de influenciadores; como não cair em golpe?

Golpistas têm utilizado a imagem e a voz de influenciadores digitais para aplicar golpes. Recentemente, as influenciadoras Mari Gonzalez e Miriane Ferreira tiveram suas imagens usadas por golpistas. O conteúdo falso, ou deep fake, parece com uma publicação original, mas é gerado com ferramentas de inteligência artificial. Veja dicas para diferenciar uma publicação real de uma falsa e não cair em golpes.

Como funcionam os golpes

Golpistas produzem vídeos e áudios muito parecidos com de pessoas famosas. Depois, utilizam o conteúdo para divulgar supostas promoções ou oportunidades de ganhos para aplicar golpes.

Apesar de não ser um conteúdo perfeito, a tecnologia está se tornando cada vez mais avançada. "Há muitas ferramentas gratuitas para fazer conversão de voz e imagem, por exemplo, mas não é tão fácil obter um resultado de alta qualidade com elas. Além de fontes open source, também há soluções proprietárias e pagas disponíveis" afirmou Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.

No golpe utilizando a imagem de Mari Gonzalez, era divulgada uma pesquisa falsa, e as vítimas acabavam fornecendo seus dados aos golpistas. Já no caso da advogada Miriane Ferreira, os criminosos inventaram uma indenização a que as pessoas teriam direito. Para desbloquear os valores, seria preciso fazer um Pix, e assim as vítimas acabavam fazendo pagamentos aos fraudadores.

Em outro caso de deep fake, o influenciador Dario Centurione contou que golpistas utilizaram sua voz para aplicar um golpe no seu pai.

Como reconhecer um conteúdo falso

A maioria dos brasileiros (71%) não reconhece quando um vídeo foi editado digitalmente com a técnica de deep fake. É o que diz um relatório da Kaspersky. Fabio Assolini dá algumas dicas de como perceber que um conteúdo é falso:

Anomalias faciais e corporais: Procure por inconsistências nos movimentos faciais, expressões ou movimentos corporais que pareçam estranhos ou não naturais. Observe se há desalinhamentos nos olhos, boca ou outras partes do rosto.

Sincronização labial e expressões: Verifique se as palavras correspondem corretamente aos movimentos labiais e se as expressões faciais são apropriadas para o contexto do vídeo.

Iluminação e sombreamento: Avalie se a iluminação no rosto se alinha com o ambiente ao redor. Inconsistências na iluminação podem indicar manipulação.

Cuidado com links, formulários e pedidos de Pix

Desconfie de "oportunidades" de ganhar dinheiro mediante um pagamento de Pix. Há outras informações que demonstram quando o conteúdo é publicado por golpistas, por isso é importante ter atenção aos links e formulários que pedem seus dados.

Cuidado com links falsos. "Leia com atenção o endereço da página. Caso haja erros de ortografia ou o nome do site não tenha relação com o nome da empresa/serviço que você quer acessar, desconfie. Em hipótese alguma forneça seus dados antes da checagem", afirmou Assolini.

"Esquemas de corrente" são uma prática comum em golpes. Não compartilhe links suspeitos com seus contatos. Se receber um link pelo WhatsApp ou outro app de mensagem, já desconfiar e checar sempre sua veracidade fazendo uma busca na internet antes de clicar no link.

Desconfie de mensagens dos seus contatos. Mesmo que uma mensagem venha de alguém que você conhece, como um amigo ou familiar, desconfie se o tema for uma promoção imperdível ou um pedido inusitado como um empréstimo. É possível que a pessoa tenha sua conta roubada. Antes de fazer o que a pessoa pede, ligue para ela e confirme.

Crie uma palavra de segurança entre amigos mais próximos e familiares. Após o golpe utilizando sua voz, Dario Centurione, da página Almanaque SOS, deu a dica de criar uma palavra de segurança entre familiares para conferir a veracidade dos conteúdos.