Hambúrguer de bagaço? Empresas criam opções para aproveitar 100% da fruta

Maior produtor mundial de suco de laranja, o Brasil tem investido em inovação e encontrado destinações práticas e criativas para os excedentes, incluindo cascas, polpa, sementes, gominhos, flores, folhas e até bagaço. Com um aproveitamento que chega a 100% do produto, a indústria tem proposto alternativas que vão muito além da ração animal, com ingredientes novos e de alto valor agregado para alimentos plant based, como hambúrgueres e ketchup; combustíveis de biomassa e até medicações cardiovasculares.

O investimento em pesquisa é feito por empresas do setor em parceria com as principais universidades e instituições públicas do país ligadas ao agro. O objetivo é uma produção sustentável (e mais lucrativa), com redução máxima de desperdício e um significativo ganho de produtividade na cadeia de citrus.

Ibiapaba Netto, diretor-executivo da Citrus BR, associação nacional dos exportadores de suco cítricos, destaca que o grande diferencial do setor é a origem sustentável do produto. "É uma maneira de gerar receita em cima de tudo [na cadeia de citros] com um produto que é natural e todo mundo gosta", afirma. A Citrus BR converge os responsáveis por 75% do comércio global de cítricos (incluindo 34% da produção de fruta e 60% da produção de suco) e tem entre seus associados diversas pesquisas de inovação em curso, além de subprodutos já consagrados pelo mercado.

Além da alimentação animal, temos, por exemplo, a pectina, utilizada em iogurtes, e uma indústria já bastante consolidada de fragrâncias, aroma de laranja para o que a gente come e o que a gente usa como perfume.

Ibiapaba Netto, diretor-executivo da Citrus BR

Metades da laranja

Bagaço vira alimento. Na Citrosuco, por exemplo, que responde por 22% do suprimento mundial de suco de laranja, excedentes como bagaço, casca, folhas, flores e sementes tem virado bases utilizadas em mais de 90 aplicações, inclusive alimentos como ketchup, maionese, calda de chocolate, smoothies variados e hambúrguer vegano.

Só metade vira suco. Segundo a gigante, apenas 50% da produção total do Brasil vira suco e a outra parte "é geralmente utilizada em produtos de baixo valor agregado como na composição de ração para gado, óleos essenciais."

Aproveitar a outra "metade dessa laranja" com produtos de maior retorno, portanto, abre novos caminhos para o setor. Os ingredientes feitos com excedentes de citros se enquadram nos chamados "clean label", produtos definidos por sua origem natural e pelas texturas e sabores reconhecíveis pelo consumidor.

Produto para multinacional. No caso da Citrosuco, a matéria-prima é destinada à multinacional Evera, empresa do grupo que já nasce com faturamento estimado em US$ 150 milhões e um portfólio de 18 itens. Em nota divulgada, John Lin, Chief Operating Officer da Evera, destacou o otimismo em um mercado no qual o desejo dos consumidores por alimentos e bebidas mais naturais, saudáveis, sustentáveis e nutritivos é crescente.

"Acreditamos que com nossos produtos iniciais já competiremos num mercado de cerca de US$ 12 bilhões na largada. As categorias onde iremos oferecer nossos produtos têm uma previsão de crescimento entre 7% e 12%,", avalia.

Polpa que rende

Produção de texturizante natural. Sediada nos EUA, a empresa compartilha, nesta primeira fase, da estrutura da matriz Citrosuco nas cidades de Matão, Araras e Catanduva, interior paulista, para fazer os ingredientes exclusivos. Um deles é o chamado "Fiberfeel", uma fibra com aspecto de purê extraída da parte mais nobre da laranja, que atua como texturizante natural para geleias, pães, doces, molhos, recheios, entre outros. O produto é fornecido em dois formatos que se diferem pelo sabor e carga calórica: a versão "OP" (com gosto original da laranja e mais doce) e a "OF" (paladar neutro e baixo índice calórico).

Frescor da laranja. Há ainda o "Tastelift", oriundo da casca da fruta e usado para realçar o sabor e o frescor natural da laranja em sucos e néctares, mas também aplicado a molhos, coberturas, recheios e sobremesas.

Produtos são o resultado de pesquisa e investimento. Os produtos viabilizados são fruto de oito anos de pesquisa e cerca de US$ 9 milhões em investimento e contaram com a parceria de entidades e universidades brasileiras e estrangeiras, incluindo startups de Israel e do Vale do Silício (EUA) e da holandesa Wageningen University, referência global em agritech e foodtech.

Gastronomia Rural

Aproveitamento total das frutas é uma tradição nas fazendas. Aproveitar sementes, bagaço e cascas de laranja para a fabricação de outros alimentos é uma tradição nas fazendas e vem ganhando força com o mercado consumidor gerado pelo Turismo Rural. Entre os produtos mais procurados estão os de confeitaria, como os cristalizados e licores, e os de bem-estar, como os óleos essenciais.

Bom para o coração

Os resíduos da laranja também rendem um extrato para proteção cardiovascular. Segundo uma pesquisa de 2018 do Laboratório de Bioprocessos do Departamento de Alimentação e Nutrição (Depan), da Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) da Universidade de Campinas (Unicamp).

Pesquisa comprova a eficácia do extrato. Na ocasião, a doutoranda Amanda Roggia Ruviaro, formada em farmácia e então mestre em Ciência de Tecnologia de Alimentos, submeteu os resíduos da laranja a diferentes processos enzimáticos e conseguiu promover no produto maior atividade antioxidante e de proteção cardiovascular. Os extratos obtidos foram capazes de induzir o relaxamento arterial mesmo em situações de estresse oxidativo vascular.

Se produzido em escala industrial pode reduzir descartes no ambiente. A descoberta comprovou que o produto nutricional originado tem baixo custo de produção e poderia contribuir para o tratamento de doenças vasculares, como hipertensão e doença vascular periférica. Além disso, se feito em escala industrial, pode ajudar a consumir a biomassa geralmente descartada no ambiente.

Mudanças climáticas e produção

Queda na safra. Apesar das boas perspectivas trazidas pela inovação para o setor, a produção de citrus brasileira deve ter queda brusca na safra 2024/2025 no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro. A previsão da 10ª Pesquisa de Estimativa de Safra (PES) do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) indica que a região vai colher 232,38 milhões de caixas de 40,8 quilos cada, o que representa 24,36% a menos que a colheita anterior.

Seca é um dos fatores. O resultado está ligado ao forte impacto das mudanças climáticas, sobretudo pela escassez de chuva dos últimos anos. Segundo Vinicius Trombin, coordenador da PES do Fundecitrus, os produtores têm reagido a esse cenário investindo em tecnologia, sobretudo de irrigação para indução da florada quando há déficit hídrico.