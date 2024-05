TSE multa Zambelli e Flávio Bolsonaro por ligarem Lula a satanismo em 2022

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu multar senadores, deputados e influenciadores bolsonaristas que associaram o presidente Lula (PT) ao satanismo nas eleições de 2022.

O que aconteceu

O TSE multou nesta quinta-feira (23) nove pessoas que relacionaram Lula ao satanismo durante a campanha presidencial. Foram aplicadas multas de R$ 30 mil aos deputados Carla Zambelli (PL-SP) e Gustavo Gayer (PL-GO) e aos senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Cleitinho (Republicanos-MG), além do influenciador Bernardo Kuster e do músico Roger Rocha Moreira.

Outros três influenciadores foram punidos em R$ 5.000. Um deles é Victor Stavale, conhecido como Vicky Vanilla, que durante as eleições publicou um vídeo se apresentando como satanista e declarando apoio a Lula. Os outros são Leandro Ruschel e Bárbara Destefani. Estes dois influenciadores, assim como os políticos, compartilharam o vídeo de Stavale para ligar Lula ao satanismo.

A campanha de Lula disse ao TSE que as publicações eram "evidentemente inverídicas" e prejudiciais à imagem dele. O vídeo, publicado por Stavale no TikTok, afirmava que religiões e entidades ligadas ao satanismo e ao luciferianismo tinham se unido para garantir a vitória do petista já no primeiro turno. O influenciador se autointitula "líder da Igreja de Lúcifer do Novo Aeon".

À época, a informação disseminada pelos bolsonaristas foi desmentida pelo UOL. O vídeo foi apagado por ordem do TSE e, após a repercussão do caso, Stavale publicou outros dois — um desmentindo a ligação de Lula com a igreja dele, o luciferianismo e o satanismo, e outro em que negou estar fazendo campanha para Bolsonaro.

Esta não foi a primeira punição a Flávio Bolsonaro por associar Lula ao satanismo. No último dia 9, o TSE multou o senador em R$ 5.000 por compartilhar, em fevereiro de 2022, um vídeo em que o então candidato diz que estava conversando "com muita gente de religião de matrizes africanas". Na publicação, o parlamentar escreveu que "a guerra também é espiritual".