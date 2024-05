Trump realizará comício em South Bronx em aceno a eleitores negros

Por Helen Coster e Nathan Layne

NOVA YORK (Reuters) - O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, realizará um comício no bairro nova-iorquino de South Bronx nesta quinta-feira, visando um reduto democrata enquanto tenta diminuir o apoio do presidente Joe Biden, candidato à reeleição pelo Partido Democrata, entre os eleitores negros.

Pesquisas recentes sugerem que Trump está ganhando terreno entre os eleitores negros e hispânicos, grupos que tradicionalmente apoiam os democratas. A campanha de Trump vê uma oportunidade de obter votos suficientes para fazer a diferença nos Estados decisivos para a eleição de 5 de novembro.

Esse não é o caso de Nova York, que Trump perdeu por 23 pontos percentuais em 2020 e não tem chance de vencer este ano, segundo analistas políticos. Mas um comício bem assistido realizado na cidade e coberto pelas principais redes de TV poderia ajudar a projetar sua mensagem para os eleitores negros e hispânicos em todo o país.

"Acho que isso faz parte de uma narrativa mais ampla em que ele está tentando diminuir o apoio de Biden entre os homens negros e latinos, principalmente", disse Christina Greer, professora associada de Ciência Política da Fordham University. "Ao ir para South Bronx, ele pode dizer: 'Estou falando com comunidades que Joe Biden considera garantidas'."

O foco de Trump nos eleitores negros reflete os esforços de ambos os candidatos para olhar além de suas bases no que as pesquisas nacionais mostram ser um confronto acirrado. Cerca de 40% dos eleitores registrados em uma pesquisa recente da Reuters/Ipsos disseram que votariam em Biden se a eleição fosse hoje, com a mesma proporção escolhendo Trump.

Trump ganhou a Presidência dos EUA em 2016 com menos apoio dos eleitores negros e hispânicos do que qualquer outro presidente em pelo menos 40 anos, e depois recuperou terreno com ambos os grupos na disputa de 2020.

Na pesquisa do New York Times/Siena College em março, Trump foi escolhido por 23% dos negros e 46% dos hispânicos entrevistados em um confronto direto com Biden. Isso é muito mais alto do que os 12% dos eleitores negros e 32% dos hispânicos que Trump conquistou em 2020, de acordo com as pesquisas de boca de urna da Edison Research.

Os analistas políticos atribuíram a queda do apoio de Biden entre os eleitores não brancos neste ciclo eleitoral, em parte, ao impacto desproporcional da inflação sobre as pessoas que vivem de salário em salário.

No comício de quinta-feira no Crotona Park, Trump deve se concentrar na economia, no crime e na imigração -- três dos principais pontos de sua campanha. Ele destacará a inflação sob o comando de Biden em particular, disse sua campanha.

Cerca de 77% dos moradores do condado do Bronx são negros ou hispânicos, de acordo com dados do censo de 2022. Biden venceu o condado por 67,6 pontos percentuais em 2020.

Biden teve uma enxurrada de ações e eventos focados em reforçar o apoio entre os eleitores afro-americanos, incluindo o discurso de formatura no Morehouse College, onde ele observou os bilhões em financiamento que seu governo concedeu a faculdades e universidades historicamente negras. Biden também apontou Trump e outros republicanos por atacarem programas destinados a melhorar a diversidade, a equidade e a inclusão.

A agenda de comícios de Trump teve que concorrer com suas aparições em tribunais por acusações criminais e civis. Ele está sendo julgado em Nova York sob a acusação de ter falsificado registros de negócios para ocultar um pagamento de dinheiro secreto a uma estrela pornô antes da eleição de 2016. O veredicto pode sair já na próxima semana.

Em abril, Trump fez uma aparição de campanha em uma loja de conveniência no Harlem, Nova York, um bairro predominantemente negro em Manhattan que historicamente votou nos democratas.

Ao discursar para um grupo conservador de negros na Carolina do Sul antes das eleições primárias do Estado em fevereiro, Trump comparou os quatro processos criminais contra ele à discriminação enfrentada pelos negros norte-americanos.

Os desafios legais de Trump, incluindo acusações federais sobre seus supostos esforços para anular sua derrota nas eleições de 2020 e seu manuseio de documentos confidenciais, diferem muito das desigualdades históricas que os negros norte-americanos enfrentaram no sistema de Justiça criminal.

(Reportagem de Helen Coster, em Nova York, e Nathan Layne, em Wilton, Connecticut)