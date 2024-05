Tour de 'I Love Italian Wines' faz sua etapa final em Brasília

SÃO PAULO, 23 MAI (ANSA) - Cresce o interesse pela terceira edição de "I Love Italian Wines" no Brasil, organizada pela ICE - Agência para a promoção no exterior e a internacionalização das empresas italianas e pelo Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional, em colaboração com Vinitaly/Veronafiere e Wine South America.

"As primeiras duas etapas do tour - no Rio de Janeiro e em São Paulo - foram um sucesso, com números em aumento. Um resultado que contamos com replicar também amanhã em Brasília, para onde iremos pela primeira vez desde o início dessa iniciativa, e evento de encerramento do tour", explica a diretora da ICE no país sul-americano, Milena del Grosso.

"O interesse é demonstrado pelo número e pela qualidade das empresas que participam: mais de 45 cantinas italianas e mais de mil top buyers qualificados, escolhidos entre 1,5 mil inscrições que recebemos", acrescenta Alessandro Giolai, conselheiro de administração de Milanez & Milaneze, representando o grupo Veronafiere.

No centro da etapa de Brasília estará a masterclass guiada pelo multipremiado sommelier Diego Arrebola, que proporá uma seleção de 15 rótulos. Com quase 10 milhões de litros de vinho vendidos ao Brasil em 2023 e uma cota de 6,3%, a Itália ficou em sexto lugar entre os principais países fornecedores. E em termos de valor, os resultados foram ainda melhores, com uma fatura de US$ 38,3 milhões, e um crescimento de 4,4% em relação a 2022.

