Suspeito de matar delegado aposentado em MG é ex-policial civil

Do UOL, em São Paulo

Principal suspeito de ter matado o delegado aposentado da Polícia Civil de Minas Gerais, Hudson Maldonado, é ex-policial e teria cometido crime por vingança.

O que aconteceu

O delegado aposentado foi morto a facadas na quarta-feira (22). O criminoso ainda ateou fogo em seu colchão e o queimou vivo. O crime aconteceu em Sete Lagoas, na casa de Maldonado. A cuidadora da vítima foi feita de refém.

Linha de investigação aponta vingança. O suspeito do assassinato seria o ex-policial civil Rodrigo Cesar Costa Barbosa, 52, que foi expulso da corporação há 18 anos por má conduta. Maldonado teria sido o pivô de um Processo Administrativo Disciplinar que levou ao afastamento do homem à época.

A Polícia Civil identificou o possível suspeito, ex-policial civil. A suposta motivação do crime seria sua exclusão do quadro da instituição por meio de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) face à prática de transgressão disciplinar de natureza grave, tendo em vista que a vítima participou do procedimento à época.

Polícia Civil de Minas Gerais, em nota

A polícia ainda não conseguiu localizar o suspeito. Em nota, o órgão afirmou que realiza diligências e que foi feito exame necroscópico no corpo da vítima. "Todos os esforços visam localizar o envolvido", finaliza.

Filha da vítima se pronunciou. Em uma publicação, Denise Maldonado, filha do ex-delegado, lamentou a morte do pai e disse "esperaram você estar acamado, sem poder se defender, para fazer o que fizeram".

Entenda o caso

Maldonado estava em sua casa, acamado, quando foi atacado. Sua cuidadora foi à porta da casa receber um suposto entregador, que a rendeu, entrou na casa, esfaqueou o ex-delegado, ateou fogo em seu colchão e fugiu.

O idoso, de 86 anos, tinha problemas de saúde e não reagiu ao ataque. O Samu e o Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência, mas chegando na residência já foi constatado o óbito.

Ex-delegado, advogado e professor

Hudson Maldonado integrou a Polícia Civil de Minas Gerais. O ex-delegado era, também, advogado e professor universitário. Maldonado tinha pós-graduação em Ciências Penais e Administração pela UFMG e Criminologia pela PUC-MG.

Um dos filhos de Maldonado é delegado no Distrito Federal. Hudson Maldonado Filho atua na Polícia Civil em Sobradinho.